Rus turistlerin yaz tatili için en çok erken rezervasyon yaptırdığı ülke Türkiye oldu. Turk Rus’un aktardığı habere göre Rusya Tur Operatörleri Birliği, yapılan rezervasyonların yüzde 70’inin Türkiye turlarına ait olduğunu açıkladı.

Birlik yetkilileri, yaz mevsimine doğru fiyatların ciddi oranda artmasını beklediklerini söyleyerek, Rusya vatandaşlarını erken rezervasyon seçeneğini değerlendirmeye çağırdı. Beklenen artış oranı ise yüzde 10 ile 15 arasında.

Lomidze, “En popüler erken rezervasyon bölgeleri Türkiye, Rusya, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs. Ancak 2022 yazı erken rezervasyonlarında yurtdışındaki başlıca yer sadece tek bir ülke oldu, o da Türkiye” dedi.

Yetkililerin aktardığına göre, kış aylarında yapılan rezervasyonlar tura bağlı olarak yüzde 50’ye varan indirimler sağlayabiliyor.

Erken rezervasyon döneminde ilgi gören diğer destinasyonlar Mısır, Yunanistan, Küba, Tunus ve Maldivler olarak açıklandı.