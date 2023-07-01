Şaşırtıcı açıklama: Titan faciasının etkisi sanılandan farklı olmuş olabilir

Titan'da yaşanan facia bazı zenginlerin ekstrem maceralara ilgisini artırmış olabilir. Bu iddia pahalı, lüks ve macera seyahatleri düzenleyen seyahat şirket Brown and Hudson'dan geliyor... Şirketin kurucusuna göre Titan felaketi zengin müşterileri bu tarz ekstrem seyahatlerden caydırmadı ve hatta tam tersi bir durum yaşanıyor.

Brown and Hudson'ın kurucusu Philippe Brown, Insider'a "Bu trajedinin sonucunda insanlar son zamanlarda Titanik olmasa da başka şeyler hakkında bizimle temasa geçti. Trajediler bazen ekstrem seyahatin diğer alanlarına ilgi uyandırır" diyor.

Hatta şirketin üst düzey üyeliklerine olan ilgide "belirgin bir artış" olmuş. Hiç kimse yaklaşan ekstrem seyahat gezilerini iptal etmemiş.

BENZER BİR PROFİL VAR

Brown ve Hudson danışmanları, hayallerindeki gezileri görüşmek ve önümüzdeki birkaç yıl için tatillerini planlamak için müşterileriyle buluşuyor. Brown'a göre örneğin Titanik için bekleme listesine girenler aynı zamanda yakın uzay uçuşunu düşünenlerle aynı türden insanlar.

Bu duruma CNN de bir haberinde dikkat çekiyor ve derin deniz araştırmaları ile uzay turizmi arasındaki paralellikler olduğunu söylüyor. Örneğin okyanusun derinliklerine inmeye cesaret eden aynı kişilerin çoğu uzaya da bilet satın almış. Bu kişiler arasında 2022 yılında OceanGate denizaltısında hayatını kaybeden Blue Origin yolcusu Hamish Harding de bulunuyor. Virgin Galactic ve Blue Origin rutin olarak güvenliğin önemini vurguluyor. Ancak bununla birlikte derin deniz keşiflerinde olduğu gibi uzaya seyahat etmenin de kendine özgü riskleri var.

'RİSK ALMAYI İSTEMEK TAMAMEN NORMAL'

Brown'a maceralı bir şekilde seyahat etmeyi ve risk almayı istemek "tamamen normal bir şey" ve kazalar bunu durdurmayacak. Brown, "Uçaklar düştüğünde insanlar hala uçuyor. Helikopter kazaları olsa da yine de helikoptere biniliyor. İnsanoğlu, umarım biraz daha eğitimli bir şekilde ve bazı durumlarda riskin daha fazla farkında olarak ilerler" diyor.

Brow'a göre müşteriler çoğunlukla Kuzey Amerika'dan. Bununla beraber Brezilya, Çin, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan da talep yoğun. Popüler aktiviteler arasında helikopterli kayak, kutup aktiviteleri, yüksekte tırmanma ve uzak yerlerde doğa yürüyüşü yer alır.

SURİYE'DE BİSİKLETLİ YOLCULUK

Şirket şu anda 12 ABD'li yatırım bankacısından oluşan bir grup için Suriye'nin kuzeyinde bir bisikletli yolculuk planlıyor.

Keşif gezileri, ekstrem sporlar ve trekking, dünyanın en zengin insanları arasında statü sembolleri haline geldi. Brown, "Belirli bir zenginlikten sonra başka bir gösterişli araba veya en yeni iPhone ile ilgilenmiyorsunuz. Macera seyahati gibi deneyimlere göre maddi nesneler yalnızca kısa vadeli bir etkiye sahip. Eşyaların değeri azalıyor. Bir milyar değerinde olduğunuzu bildiğiniz için o kadar gösteriş yapmanıza gerek yok. Dolayısıyla servetinizi sergilemenize gerek yok" diyor.

REKABET DUYGUSU

Macera seyahati aynı zamanda insanların rekabetçi yönüne de hitap ediyor olabilir. Brown'a göre "Bazı insanlar için, bir şeyi ilk yapan kişi olmak, aileye veya arkadaşlara havalı bir hikaye anlatabilmek de bu durumla ilgili.

Brown "Biz insanız ve doğamız gereği, insanlar çok nadiren kaderlerinden mutlu olurlar. Harika manzaralı güzel bir otele giderseniz, içeri girdiğiniz gün dopamin hücumu yaşarsınız, ancak üç gün sonra manzara birdenbire eskisi kadar heyecan verici olmayabilir... Bir milyar dolarınız olduğunda ve uykunuzda yüzbinler kazandığınızda olasılıklar daha farklı oluyor ve sınırları zorlayabilirsiniz" diyor

