Türkiye turizmi, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen yaz sezonuna çok hızlı bir giriş yaptı. Kurban Bayramı’nda doluluk oranları yüzde 90’ı aşacak.

Avrupa’dan Hindistan’a kadar tüm pazarlardan turist alan Türkiye’nin yıl sonunda 40 milyon turist hedefini yakalaması bekleniyor.

Turizm sektörü, dünyada ve Türkiye’de pandemi sonrasında atağa geçti. Ana pazarlarımız arasında yer alan Rusya- Ukrayna arasında yaşanan savaşa rağmen bereketli bir yıl yaşanıyor.

Bu yıl için belirlenen 45 milyon turist ve 36 milyar dolarlık turizm hedefi savaş nedeniyle 40 milyon turist, 32 milyar dolar turizm geliri olarak revize edilmişti.

İstanbul’dan turizmin başkenti Antalya’ya Bodrum’dan Marmaris’e, Kapadokya’dan Mardin’e kadar Türkiye’nin öne çıkan turizm destinasyonlarındaki otellerde doluluklar yüzde 70 ila 90’lar seviyesine ulaşmış durumda.

Yaşanan bu hareketlilikle yıl sonunda hedeflerin kolayca tutturulması bekleniyor.

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