Sırbistan’a aşı turu reklamlarıyla ilgili uyarı var… Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Türk vatandaşlarının Sırbistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanabileceğine ilişkin yayımlanan reklamların doğru olmadığını belirterek ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Büyükelçi Aksoy, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin uyarısının ardından AA’ya açıklamada bulunarak medyada gündeme gelen Sırbistan aşı turlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Balkan ülkesi Sırbistan’da oturma izni olmayanların aşı yaptıramayacağını vurgulayan Aksoy, “Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de bu konuda bir açıklama yaparak yabancıların Sırbistan’da aşı yaptıramayacaklarını belirtti.” dedi.

Aksoy, gelecek dönemde böyle bir imkanın sağlanması durumunda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Sırbistan’ın mart ayının son haftasında komşu ülke vatandaşlarına çevrim içi randevu alarak aşı merkezlerine gelip Kovid-19 aşısı olma imkanı sunmasının ardından, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan’da aşılanabileceğine ilişkin reklamlar yer almaya başlamıştı.

Sırbistan’ın Ankara Büyükelçiliği de ülkede oturma izni olmayan yabancıların Sırbistan’da aşı olmasının mümkün olmadığını bildirmişti. AA

NE OLMUŞTU?

Özel bir seyahat acentesi, 799 euro karşılığında vatandaşları Sırbistan’a götürüp BioNTech aşısı yaptırdıktan sonra geri getirdiğini iddia eden bir reklam kampanyası yürütmüştü.