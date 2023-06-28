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Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu tatilcilerle 15 katına yaklaştı

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy dün yaptığı açıklamada "Nüfusu 10 bin 500 olan adalarımıza şu an itibarıyla 150 bin kişi geldi. Bayramın ilk gününde 200-250 bin kişiye çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

28 Haziran 2023 | 00:55
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Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu tatilcilerle 15 katına yaklaştı

Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Çevredeki büyükşehirler İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ'a yakınlığı, denizi ve tarihi dokusuyla öne çıkan adalardaki işletmelerde bayram rezervasyonlarının tamamı doldu.

Marmara Kaymakamlığı, Marmara Adalar Belediyesi ve diğer kuruluşlar tarafından konukların bayramı sorunsuz geçirmesi için gerekli önlemler alındı.

Deniz ulaşımı seferlerinin aralıksız sürdüğü Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının nüfusu şimdiden 15 katına yaklaştı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine, adaların bayramı yoğun kalabalıklarla karşılayacağını söyledi.

'Bayramın ilk gününde 200-250 bin kişiye çıkacağını tahmin ediyoruz'

Misafirleri rahat ettirmek için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Aksoy, "Nüfusu 10 bin 500 olan adalarımıza şu an itibarıyla 150 bin kişi geldi. Bayramın ilk gününde 200-250 bin kişiye çıkacağını tahmin ediyoruz. Yapılan rezervasyonlardan bunu görebiliyoruz. Bu sene Avşa Adası büyük bir rekor kıracak" diye konuştu.

Aksoy, feribot ve teknelerle adalara gün boyu seferler yapıldığını sözlerine ekledi.

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