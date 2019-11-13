Teknoloji turizmde trendleri değiştiriyor

Kasım 13, 2019 0 Yorum 64 Okunma
Teknoloji turizmde trendleri değiştiriyor

Teknoloji çağındaki süreçten turizm de nasibini alıyor.

Teknolojinin içinde doğan Y ve Z kuşaklarının talepleri yeni dönemi şekillendiriyor.

Bilet ve tur satın almaktan konaklamaya ve tatil alışkanlıklarına kadar turizm trendlerinde ciddi bir değişim yaşanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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