Tekstilde ihracat rekoru yatırımlara yol verdi

Aralık 11, 2018 0 Yorum 174 Okunma
Tekstilde ihracat rekoru yatırımlara yol verdi

2018 yılını 18 milyar dolar gibi rekor bir ihracatla kapatmaya hazırlanan tekstil sektöründe, ekonomideki krize rağmen yeni yatırım planları da var.

Tekstil sektörünün önde gelen 28 şirketi, 2019’da 100 milyon dolara yakın yeni yatırım yapmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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