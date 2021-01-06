Pandemi nedeniyle turizm sektöründe oluşan karamsarlığı Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı dağıtacak. Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olmaya hazırlanan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, 25-27 Şubat tarihleri arasında online platformda sektör profesyonellerini buluşturacak. Fuar, bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve işbirlikleriyle çözmeyi hedefleyen Türkiye’de turizm fuarları açısından yeni bir dönemi başlatacak.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

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14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı, Yeni Dönemin Dijital Rotası sloganı ile 25-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarın Akdeniz çanağındaki ülkelerin katılımı, uluslararası konuklar, fuar bünyesinde gerçekleşecek görüşmeler, anlaşmalar ve iş birlikleriyle turizmdeki durgunluğu aşmada tüm bölgeye önemli bir hareketlilik getirmesi bekleniyor. Akdeniz’de yer alan destinasyonların büyük çoğunluğu fuarda yer alacak. Bu durum, Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın uluslararası platformdaki yerinin güçlenmesini de sağlayacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TUROFED, İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB FUARCILIK A.Ş. tarafından düzenlenen fuar, 25-27 Şubat tarihlerinde ttidigital.izfas.com.tr adresinde gerçekleştirilecek. Pandemi koşulları ve sektör talebinden dolayı sanal olarak düzenlenecek fuar, dünya çapındaki sanal fuarlar arasındaki yerini alacak. Fuar, İZFAŞ’ın tamamı yerli dijital alt yapısı olan Digital İzmir Fair platformunda gerçekleşecek ve yeni dönemin turizm rotası çizilecek.

Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olacak olan 14. Travel Turkey İzmir Dijital’in online basın toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır’ın katılımıyla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i fuarlar kenti yapma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, pandemide gerçekleşemeyen fuarların sanal fuarlara dönüşmesinin sektör için bir avantaj olduğunu söyledi. Soyer, fuarın pandemide en büyük zararı gören sektörlerden biri olan turizm sektörünü canlandırıp ülkemizde, bundan sonra gerçekleştirilecek sektör fuarlarına yepyeni bir bakış açısı sunacağını vurguladı.

Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın ekonomiye ve İzmir’in tanıtımına sağladığı katkıyı, turizm hedefleri açısından çok kıymetli gördüklerini belirten Soyer, “Bu yıl ilk defa dijital platform üzerinden gerçekleştirdiğimiz Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı ve diğer sanal fuarlarımızı; pandemiyi ardımızda bıraktığımız ve koşulların mümkün kıldığı ilk fırsatta, fiziksel olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

DİJİTAL DESTİNASYON ENVANTERİ *

Kültürel ve coğrafi değeri ile özel bir şehir olan İzmir’in dünya ölçeğinde bir çekim merkezi olması için çalıştıklarına işaret eden Soyer şunları söyledi:

“Pandemi sonrası açığa çıkan fırsatları doğru değerlendirebilmek için gereken tüm çalışmaları yürütüyoruz. Pandemide, Turizm Hijyen Kurulu’nu kurduk ve Turuncu Çember uygulamasını başlatarak İzmir’i güvenilir ve sağlıklı bir destinasyon olarak konumlandırdığımız iletişim kampanyamızla pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen İzmir’de turizmi beklentilerin üzerinde kapattık.”

İzmir Vakfı’nın koordinasyonu, Büyükşehir Belediyemiz ile İzmir Kalkınma Ajansı’nın ortaklığıyla Türkiye’nin ilk dijital turizm ansiklopedisini oluşturduklarını da belirten Soyer, şu bilgileri verdi:

“40’tan fazla uzmanın çalışmasıyla İzmir’in dijital destinasyon envanterini hazırladık. Tarih ve kültür, gastronomi, somut olmayan kültürel miras, etkinlik ve festivaller, inanç, endüstriyel miras, deniz ve kıyı, doğa ve kırsal alanlar, sinema, sağlık ve konaklama gibi 11 farklı başlıkta, iki binden fazla noktaya dair bilgi ve görsel bir araya getirildi.”

Soyer, “Biz turizmde, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için dünyadaki eğilimleri sadece tüketen değil, yeni trendler üreterek, bunların tüm dünyada alıcısını oluşturabilen bir kent olmanın çabası içerisindeyiz. Doğa ile uyumlu yaşam ve sürdürülebilir turizm perspektifimizin, İzmir’de turizm sektörüne büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Pandemi sonrası dönemde İzmir’in; değişimin kenarında değil, içinde yer alıp değişimi fırsata çeviren bir şehir olacağını düşünüyoruz” diyor.

REKABET YOĞUNLAŞACAK *

Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın sektör ve insanlığa umut olacağını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, “Dünya olarak daha önce bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz bir sıkıntı ile mücadelede epey yara aldık, ancak ayakta ve hayatta kalmayı başardık. Biz bugün, hep birlikte İzmir’den dünyaya inançla ve inatla “Nerede kalmıştık?” diyoruz. 2020 yılında dünya genelinde binlerce fuar iptal edildi veya ertelendi. Bu, sadece turizm açısından değil, dünya ekonomisi açısından son derece büyük bir kayıp çünkü fuarlar ekonominin gösterge ibresi gibidir. Sektörlerin pazarlama kanalları için geniş bir pazarlama ağıdır.

14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın gerçekleştirilmesi ve tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi stratejik olarak da önemli bir karar olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Bağlıkaya, bu yıl sektörü çok daha çetin bir rekabetin yaşanacağı, pastanın küçüldüğü ancak bu pastadan pay kapmak için yarışanların çok daha fazla olacağı yeni bir dönemin beklediğini de vurguladı.

Pandemide tüketici trendleri ve beklentilerin de değiştiğine işaret eden Bağlıkaya şunları söyledi:

“Hijyen ve güvenlik tercihlerde birinci sıraya yerleşti. Ege bölgesinin eşsiz ve zengin potansiyeli büyük avantajlar sunuyor. Hepinizin bildiği üzere pandemi sürecinde ülkeler arasındaki sınırların kapanmasıyla birlikte iç turizmin önemi ve payı arttı. Her zaman dediğimiz gibi, iç turizm olmadan dış turizm olmaz. TÜRSAB olarak 2021 yılında, ülkemizde “İç Turizm Seferberliği” ilan edilmesi konusunda Devletimize çağrıda bulunduk. Bu dönemde, iç turizmin bölge kalkınmasındaki önemini, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki yerini tüm paydaşların çok daha iyi anladığını düşünüyorum.”

GÜÇLERİ BİRLEŞTİRME DÖNEMİ

COVID 19’un sebep olduğu sorunlardan en fazla zarar gören sektörlerin başında gelen turizmde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, şunları söyledi:

“Turizm, 56 alt sektörle ilintili ve ülkelerin cari açığını kapatmaya yardımcı olan en önemli sektörlerden birisi. 2030’a kadar uluslararası sahne değişirken, kültürler ve topluluklar daha yakından iç içe geçtikçe, yeni nesil gezginlerde beklentiler farklılaşacak. Teknoloji ve sürdürülebilirlik ile bütünleşen seyahat biçimlerini tasarlamalı ve dayanıklılığımızı artırmalıyız. Kentimizin turizm politikalarının oluşumunda bu unsurları uyum içinde kullanmamız gerekiyor. Pandemi nedeniyle fuarların ertelendiği bu dönemde, Türkiye’nin ilk sanal turizm fuarı olacak Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nı fırsata dönüştürmeliyiz. Şimdi güçlerimizi sanal fuarda birleştirme zamanı.”

Fuarcılığın sektör için olmazsa olmazlarından olduğuna dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır ise, “Kendimizi tanıtmanın en bütüncül alanı fuarlardır. Pandemiden sonra ilk toparlanacak etkinliğin fuarcılık olacağına inanıyorum” dedi.

Çorabatır, otellerin ve bölgelerin tanıtımının fuarlar aracılığıyla kolaylaştığını, iç turizmin gelişmesinde fuarların katkısının kritik önemde olduğunu söyledi.

Travel Turkey İzmir’in çok şanslı bir bölgede kurulduğuna dikkat çeken Çorabatır, şunları söyledi:

“İzmir başlı başına bir marka… Etrafı Türkiye’nin en önemli tarihi eserleriyle çevrili, doğal güzellikleri barındıran, gastronomisi ile herkesi çeken bir markamız. Son zamanlarda bu bölgenin yoğun ilgi görmesi de bunu kanıtlıyor. Ayrıca bu bölgenin yurt dışı açılımı olarak Yunanistan, Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika gibi ülkelere komşuluğu fuarın uluslararası boyutunu da kolaylaştırmaktadır. Bir kez daha 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın bizim için öneminin altını çizerek, tüm gücümüz ve üyelerimizle elimizden gelen katkıyı vereceğimizi belirtmek istiyorum.”

FUARDA NELER OLACAK?

B2B Görüşmeler Sanal Ortamda Gerçekleşecek

Dünyanın dört bir yanından fuarı ziyaret edecek satın almacılar, tüm katılımcılar ile platform üzerinden randevu oluşturup görüntülü B2B görüşmeler sağlayarak yeni iş bağlantıları kurabilme şansına sahip olacak.

Tema: Patara Antik Kenti

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2020 yılının Patara yılı olarak ilan edilmesi Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’na da konu olacak. Fuar, bakanlığın girişimini pekiştirerek Patara Antik Kenti’nin uluslararası kapsamda ülke tanıtımına önemli katkılar koyacak.

İzmir Sokakları sanal platformda

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören İzmir Sokakları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve kent paydaşlarının kendilerine özgü temalarıyla sanal platformdaki yerini alacak. Bölgedeki turizm faaliyetlerinin öne çıkarıldığı alanda; İzmir’in tarihi, kültürel, gastronomik değerleri, ziyaretçileriyle buluşacak.

Etkinliklerle zenginleşecek

14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı kapsamında sanal ortamda webinar formunda etkinlikler düzenlenecek. Sürdürülebilir Turizm, Seyahat Teknolojileri temaları ve MICE sektörü (MPI- Meeting Professionals International) çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler fuara renk katacak.

Türkiye’nin sanal fuar alanı: “Digital İzmir Fair”

Sanal ticaret platformlarının Türkiye’deki en gelişmiş örneği “Digital İzmir Fair”, yeni fuar ve organizasyonlarını bir araya getirmeye devam edecek.