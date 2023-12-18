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Turizm rekor kırdı, üst segmente ilgi azaldı

Türkiye, iyi bir turizm sezonu geçiriyor. 60 milyon turist ve 50 milyar doların üzerine çıkabilecek bir turizm sezonu beklentisi var. Ancak üst segmentte özellikle yabancı turist tarafında bir gerileme var. Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Yabancı turist artan maliyetler ve Rusya-Ukrayna savaşı, deprem gibi faktörlerin etkisiyle üst segment otelleri daha az tercih etti” dedi.

18 Aralık 2023 | 10:03
Son Güncellenme: 18 Aralık 2023 | 11:55
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Turizm rekor kırdı, üst segmente ilgi azaldı

 Türkiye son yıllarda turizm sektöründeki yükselişini sürdürüyor. 2022’de Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 51,4 milyon turist ile dördüncü sırada yer alan Türkiye, 41,4 milyar dolar gelirle, bu alanda da yedinci sırada yer aldı. Türkiye turizm sektörü, 2023 yılını da başarılı bir şekilde kapatmaya hazırlanıyor. Turist sayısında 60 milyon ve gelirde 50 milyar dolar beklenti var. Türkiye’nin 2019’da 675 dolar olan turist başına geliri ise 2022’de 901 dolara çıktı. 2023 yılının dokuz ayında ise kişi başı harcama 942 dolar seviyesinde.

ÜST SEGMENTTE DURUM

Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, “2023 yılında, ilgi ve turist sayısı olarak beklenenin çok üstünde bir sayıya ulaşıldı. Ancak, bu yıl üst segment ürünlere ilgi beklentilerimizin oldukça altında gerçekleşti. Belek Bölgesi’ndeki üst segment otellerde bu durumu çok iyi gördük. Doluluk oranlarımız yıl genelinde yüzde 65’lerden yüzde 60’ın altına indi. Yabancı turistteki azalmayı, yerli turistin kapattığını gözlemledik. Bu da üst segment oteller için iyi bir gelişme oldu” dedi.

YERLİ TURİST ETKİSİ

Sektörle ilgili 2023 için değerlendirme ve 2024 yılı beklentileri konusunda bilgi veren Alkaya, erken rezervasyonda şu anda Rusya, İngiltere, BDT Ülkeleri, Romanya gibi ülkeler başta olmak üzere rezervasyonların iyi bir seyir takip ettiğini, iç pazarda da erken rezervasyon etkili bir rol alma aşamasına geldiğini söyledi. Alkaya, “2024 yılı için erken rezervasyonlar, yeri turistin üst segment otellere ilgisinin artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.

Doğru stratejilerle ve doğru fiyat adımı ile amacını aşan indirimlerden kaçınarak, üst segment ürünlere yönelik turistlerin ilgisini yeniden güçlendirmek istediklerini söyleyen Alkaya, ürün ve hizmet kalitesiyle Akdeniz çanağındaki diğer turizm şehirlerinden ayrışan Antalya’nın, önümüzdeki dönemde genç ve nitelikli turiste odaklanacağını anlattı. Alkaya, “Sürdürülebilir bir turizm istiyorsak, alt, orta, üst segment tüm otellerin turizm sektörünün doğru fiyattan taviz vermeden ilerlemesi gerekir” dedi.

KONGRE, GOLF VE SPOR TURİZMİ

Antalya’nın Belek bölgesi özellikle, kongre, golf ve futbol turizmiyle de Akdeniz çanağının önemli merkezlerinden biri. Alkaya, Türkiye’nin bir dönem dünyanın en büyük yedinci kongre turizmi ülkesi olduğunu hatırlatarak bu alanda yeniden hareketlilik olduğunu anlattı. Futbol kulüplerinin kamp merkezi olması açısından da iyi bir destinasyon olan Antalya, son yıllarda Avrupa’nın büyük kulüplerini Körfez bölgesine kaptırmış durumda. Bunda özellikle Körfez bölgesinin uyguladığı devlet destekli fiyat politikalarının etkisi büyük. Bu açıdan rekabetin güçlüğüne dikkat çeken Alkaya Golf turizminde de İngiltere’nin yeni kaynak Pazar olmaya başladığını anlatıyor. İskandinav pazarının da golf turizmi için bir kaynak olduğunu söyleyen Alkaya, yeni sahalarla bölgenin zenginleştirilebileceğini sözlerine ekliyor.

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