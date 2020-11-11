Turizm sektörü temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde “Güvenli Turizm Sertifikası”na sahip otellerle konuklarına güven veren Türkiye’nin 2021 yılı turizm sezonu için umutlu konuştu.

Alternatif Turizm İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan Kovid-19’dan en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini söyledi.

Dünyada seyahat edenlerin azaldığına, buna bağlı olarak Türkiye’ye gelen turist sayısında da düşüş olduğuna dikkati çeken Karaca, bu süreçte başta Antalya olmak üzere Türkiye’de önemli tedbirler alındığını ifade etti. Tedbirlerin başarılı şekilde uygulandığını anlatan Karaca, bu süreçte iyi bir sınav verildiğini bildirdi.

“2021’de güçlü geri dönüşler olacaktır” *

Antalya’da turistlerin sorunsuz ağırlandığını ifade eden Karaca, herkesin seyahat etmek için ciddi çekincelerinin olduğu bir dönemde Antalya’ya 3 milyonu aşkın insanın gelmesinin Türkiye’ye duyulan güvenin en önemli işaretlerinden biri olduğunu belirtti.

Karaca, turistlerin hiçbir sorun yaşamadan ülkelerine dönmüş olmasının da Türkiye’nin sağlık yönünden güvenilir bir destinasyon olduğunu kanıtladığına işaret ederek, “Bu yıl pandemi ve seyahat kısıtlamaları gibi nedenlerle az sayıda turisti misafir etmiş olsak da verdiğimiz bu başarılı sınavın 2021 yılında güçlü geri dönüşlere yol açacağını umuyoruz. Dünyada pandemi süreci devam etmesine karşın bu yıl Rus pazarında kısa sürede yaşanan hareketlilik bunun en önemli işaretlerinden biri.” diye konuştu.

“Rakip destinasyonlar güven kaybediyor” *

Avrupa ve dünyanın farklı noktalarında birçok ülkenin ikinci dalga nedeniyle salgının ilk günlerindeki sürece sürüklendiği yönünde haberler geldiğini aktaran Karaca, Türkiye’nin ise istikrarlı şekilde süreci yönettiğini ifade etti.

Bu durumun turizm sektörüne de olumlu yansıdığını vurgulayan Karaca, “İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi Türkiye’nin rakibi konumundaki destinasyonlar ciddi güven kaybına uğrarken, bu süreçte Türkiye’nin yıldızının parlayacağına inanıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin kaliteli otellere, fark yaratan turistik işletmelere sahip olduğunu anlatan Karaca, bu yıl sağlık alanında ziyaretçilere verilen güvenin, gelecek yıl başta bu alanda hizmet verenler olmak üzere tüm turistik işletmelere olumlu yansıyacağını söyledi.

Karaca, salgın seyrindeki düşüş ya da aşıların bulunmasıyla 2021’de Antalya’nın yine 2019’daki gibi çok sayıda turisti ağırlayabileceğini dile getirdi.

“Kasımda bile turist ağırlıyoruz” *

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca ise Kovid-19 nedeniyle zor bir yıl geçirildiğini ancak önemli dersler alındığını söyledi.

Türkiye’nin ve Antalya’nın bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini kaydeden Atmaca, “Birçok destinasyona bugün turist gitmezken biz kasımda bile turist ağırlıyoruz. Hala otellerimiz açık. Bizim için önemli olan, turist sayısından ziyade otellerin açık olmasıydı.” ifadelerini kullandı.

Turizm sektörünün 2019’u çok iyi geçirdiğini, 2020’ye de çok iyi başlamasına rağmen hiç ummadığı bir salgınla karşı karşıya kaldığını aktaran Atmaca, bu süreçte Türkiye’nin güvenli hizmetiyle ön plana çıktığının altını çizdi.

Atmaca, dünyanın en önemli turizm destinasyonu Antalya’nın turistlere güven verdiğini aktararak, “Bu yıl yapılanların meyvesini 2021’de toplayacağımızı düşünüyorum. Sektör olarak gelecek yıldan umutluyuz.” şeklinde konuştu.