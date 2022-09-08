Türkiye, 1,5 trilyon dolarlık dünya turizm pastasından aldığı payı büyütmeye çalışıyor. Bu amaçla nitelikli turizm çeşitleri ile zengin turiste odaklanıldı.

Türkiye’deki potansiyeli gören Hilton’dan Wyndham’a kadar uluslararası zincirler de yatırım yarışına girmiş durumda.

Turizm sektörü yıllık 2,4 milyon turist hareketi ve 1,5 trilyon dolarlık gelir hacmi, 320 milyonluk istihdamıyla küresel ekonomide önemli bir yere sahip.

Pandemide durma noktasına gelen turizmin önümüzdeki yıllarda daha da canlanması bekleniyor. Akdeniz Çanağı’nın en hızlı büyüyen turizm ülkelerinden biri olan Türkiye, bu yılı 47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm geliriyle kapamayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre, turist sayısı yüzde 128 artarak 23,3 milyon oldu.

Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında, 2,9 milyon kişiyle Almanya birinci, 2,2 milyon kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, 1,8 milyon kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

TÜİK verilerine göre, yılın yedi ayında Türkiye’ye gelen 3,1 milyon gurbetçiyle birlikte toplam 26,2 milyon ziyaretçi ağırlandı.

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