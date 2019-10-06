Turizmciler hedefe Uzakdoğu’yu koydu
Turizmde atılım planları yapan Türkiye, 2018’de turizm harcamaları 350 milyar dolara ulaşan Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan pazarlarına odaklandı. Bu pazarlardan üst segment turist çekilip turizm gelirinin artırılması ve sezonun uzatılması hedefleniyor.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
lgokmen@ekonomist.com.tr
Turizmde bugüne kadar 2-3 saatlik uçuş mesafesindeki Almanya, İngiltere ve Rusya gibi pazarlara odaklanan Türkiye, yeni dönemde strateji değiştirdi. Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan pazarları geçmişte Türkiye için uzak pazarlar olarak algılanırken günümüzde artık hedef pazarlar haline geldi.
Bunda bu ülkelerin üst segment turist profilindeki artış ve bu turistlerin yeni yerler keşfetme isteği etkili oluyor. Dünya Turizm Örgütü’nün (DTÖ) verilerine göre, bu dört ülkenin uluslararası turizm harcaması 2018 yılında 350 milyar doları aşmış bulunuyor.
DÖRT YENİ PAZAR
Yeni pazarlara odaklanma, sezonu uzatma ve turizm gelirini artırma gibi çalışmaları odağına alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu kapsamda üst segment turist gönderen Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Çin’e yöneldi.
Ana pazarların yanı sıra önümüzdeki dönemde bu pazarlarda da etkin olmaya yönelik çalışmalar için düğmeye basıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bahsi geçen pazarları geliştirme planı çerçevesinde, Bepay ödeme sistemi Türkiye’ye getirilecek, bu ülkelere olan uçak sefer sayıları artırılacak, sosyal medya ve dijital kanaldan Türkiye tanıtımı yapılacak.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ın önemli, gelişmeye açık, çok nüfusun olduğu pazarlar olduğunu söylüyor.
Uzakdoğu ülkelerinin Türkiye’ye bakış açısının son derece pozitif olduğuna da işaret ediyor. Ayık, “Uzun yıllardır çalışmalar yapıyoruz, bu pazarların geliştirilmesi lazım. Türkiye Uzakdoğuluların ilgisini çeken bir ülke, bunu değerlendirmemiz gerek” diye konuşuyor.
TURİST SAYISI YÜKSELİYOR
Çin’de 2018 yılının Türkiye yılı ilan edilmesi kapsamında düzenlenen etkinlikler ülkemizin bu ülkede daha geniş kitlelerce tanınmasını sağladı. Bu yıl ise Japonya’da Türkiye Kültür Yılı ilan edildi.
Bu kapsamda Topkapı, Dolmabahçe ve Yıldız Sarayı’ndan Osmanlı hâzineleri Japonya’ya götürülerek sergiler açıldı. Japonlar kültüre ve sanata çok önem verdiği için bu tarz tanıtım faaliyetlerinin Türkiye’ye ilgiyi artırdığına dikkat çekiliyor.
Çin’de 2018’in Türkiye yılı olarak ilan edilmesiyle ülkemize gelen turist sayısında yüzde 59,4 artış sağlanmıştı. 2017 yılında 247 bin olan Çinli turist sayısı 2018’de 394 bine çıkmıştı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise bu ülkeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artışla 252 bin turist geldi.
Hindistan’dan gelen turist sayısı 2018’de yüzde 69,1 artarak 87 binden 147 bine yükselmişti. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise Hindistan’dan gelen turist sayısı yüzde 55,6 artarak 129 bine çıktı. Güney Kore’den gelen turist sayısı 2017’de 121 bin iken yüzde 32,1 artışla 2018’de 159 bini bulmuştu.
Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise bu ülkeden yüzde 39,9’luk artışla 122 bin turist geldi. Japonya pazarından 2017 yılında 49 bin turist gelirken 2018 yılında bu sayı yüzde 66,1 artarak 82 bine yaklaşmıştı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise Japon turist sayısı yüzde 32,5 artışla 57 bine yakın bir düzeyde gerçekleşti.
ULAŞIM SORUNU
Türkiye’nin Uzakdoğu ülkeleriyle turizm ilişkilerinin gelişmesinin önündeki en önemli engelin ulaşım olduğuna dikkat çekiliyor. Potansiyeli çok yüksek olan bu pazarların gelişmesinin turizmin çeşitlendirilmesini ve 12 aya yayılmasını sağlayacağı düşünülüyor.
Bu ülkelerden gelen turistler, başta kültür turları olmak üzere, MICE, alışveriş, golf, spor, düğün gibi farklı turizm kategorilerinde ülkemizi ziyaret ediyor. Sadece Çin yurtdışına yılda yaklaşık 150 milyon turist gönderiyor. Hindistan, Japonya ve Güney Korede hesaba katıldığında bu sayı 200 milyonu aşıyor.
Bu pazarlardan gelen turistlerin ortalama harcaması yaklaşık 2 bin dolar civarında bulunuyor. Hindistan, Japonya ve Güney Kore de uluslararası turizm harcamaları bakımından dünyada ilk 18 ülke arasında yer alıyor.
NERELERİ TERCİH EDİYORLAR?
Çinli ve Japon turistler ülkemizi en çok kültür ve alışveriş turları kapsamında ziyaret ediyor. En çok tercih ettikleri destinasyonlar arasında İstanbul, Kapadokya, Safranbolu, Konya, Pamukkale ve İzmir bulunuyor.
Kültür turizminin kalesi haline gelen Kapadokya, Çin, Japonya ve Güney Kore pazarları için coğrafyası ve balon turizmi ile popülerliğini koruyor.
Bu bölgede lüks segment hizmet veren İndigo Group’un genel müdürü Tolga Tosun, kültür turizminin yanı sıra özellikle sosyal medya için fotoğraf çekme eğiliminde olan turistlerin bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor. Tosun, “Çinliler için 2-3 yıldır Kapadokya çok popüler. Hindistan da biraz hareketli. Bu yıl Japonya pazarı da hareketleniyor” diyor.
ONLINE KANALLAR ÖNEMLİ
Çin ve Güney Kore üzerine özel çalışmalar yaptıklarını belirten The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, uzun süreli tatil yapmayı tercih eden bu pazarların Türkiye için önemli bir potansiyel barındırdığını söylüyor.
Pehlivan, “Çinliler yılda beş kez tatile çıkıp ortalama altı gece konaklıyorlar. Turistik gezilerinde açık hava aktiviteleri ile tarihi destinas-yonları deneyimlemeyi tercih ediyorlar. Yüzde 60’ı seyahatlerini online sistemden alıyorlar” diyor.
Çin’de Wechat, Weibo, Ren Ren, Youku Tudou, DianPing gibi medya ve iletişim siteleri turizm hareketliliğinde aktif olarak kullanılıyor. Çinliler arasında hızla sayıları artan Z kuşağı konforu tercih ediyor.
Güney Kore’de instagram benzeri Kakao Story ile Naver adlı turizm platformu kanalıyla turizm tercihleri yapılıyor. Hindistan düğün turizminde öne çıkıyor. Köklü Hintli ailelerin düğünlerini Türkiye’de yapması ülkemizin Hindistan’daki popülerliğini artırıyor.
FİRUZ B. BAĞLIKAYA / TÜRSAB BAŞKANI
“KİŞİYE ÖZEL PAKETLER HAZIRLANMALI”
“Türkiye, harcama potansiyeli yüksek zengin turiste hitap edebilecek turizm altyapısına sahip.
Tarihi, doğası, kültürü, iklimi, gelişmiş turizm altyapısıyla her kesime ve destinasyona hitap eden Türkiye, zengin bir yelpazede hizmet veriyor.
Pazar analizleri yaparak tüm bu ürünlerimizi misafirlerimizin taleplerine uygun paketleyip pazarlayabiliriz. Örneğin kişiye özel hizmetleri içeren tatil paketleri oluşturmak, lüksü tercih eden turistleri ülkemize çekmenin bir yolu olabilir.”
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