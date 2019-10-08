Turizmde atamalar iyice hız kazandı
Turizm sektörü krizli yılları geride bırakıp bu yıl zirve yıllarının rakamlarını yakalama sürecine girmişti.
2020 yılı için de beklentiler olumluydu. Ancak dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook’un iflasıyla birlikte turizmdeki olumlu rüzgar yön değiştirdi.
İflasın faturasının boyutu önümüzdeki günlerde belli olacak. Atama ve terfilerin hareketlenmeye başladığı şu dönemde bu iflasın turizm sektörü çalışanları için de rekabet ortamı yaratabileceğine dikkat çekiliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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