Pandemiyle insanların tercihleri değişme eğiliminde. Bu durum turizmde de deneyim otelleri trendini yükselişe geçirdi.

Pandemi sürecinden bunalanlar deneyim turizmine rağbet ederken, Hilton’dan Wyndham’a kadar pek çok otel zincirinde bu alana olan yatırımlar artıyor.

Deneyim ekonomisinin öne çıktığı günümüzde, pandemiden bunalan insanlar artık turizmde farklı deneyimler yaşamak istiyor. Aslında deneyime yönelik turizm faaliyetleri yıllar öncesinde başlamıştı.

Pandemide hayatı sorgulayan insanoğlu artık eskinin kalabalık ortamlarında tatil yapmak yerine doğa içinde küçük bir tesiste bölgenin tarihi ve doğal dokusunu, yemeklerini ve dinginliği deneyimlemek istiyor.

Z kuşağının da tercihi olan bu deneyim turizminin büyük kentlerdeki yansıması ise bulunulan kentin yerel ve tarihi dokusunu yaşamak şeklinde oluyor.

Tüketicinin bu taleplerini iyi okuyan Hilton’dan Wyndham’a, Radisson’a kadar uluslararası zincirler bu alana yönelik markalarını yaygınlaştırıyorlar.

12 Group, İndigo Group gibi gruplar da kendi markalarını yaratarak bu alandaki yatırımların artmasını sağlıyorlar.

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