Rusya-Ukrayna savaşı turizmde hedefleri revize ettirirken, Avrupa ve Ortadoğu pazarları yaşanan kayıpları telafi ediyor.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 47 milyon turist, 37 milyar dolar turizm geliriyle sezonun tamamlanabileceğini söylüyor.

Pandemi nedeniyle iki yıl boyunca evlere hapsolan insanlar bu sürecin acısını çıkarmak için tatil yapma arzusunda.

Ekonomideki daralma, fiyatlardaki artış alım gücünü azaltsa da iki yıl boyunca para harcayamayan dünya insanı yaz dönemini tatil yaparak geçirmek istiyor.

Turizmde yaşanan hareketlilik de bu isteği doğruluyor. Bu yıldan itibaren önümüzdeki yıllarda dünya turizminde ciddi bir canlanma bekleniyor.

Tatil alışkanlıklarının da şekil değiştirdiği bu süreçte Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ile turizm sezonunun dinamiklerini ve sektörü konuştuk.

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