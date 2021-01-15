Turizmde pandemiyle beraber uzun dönem konaklama devri başladı. Wyndham Hotels’ten Dedeman’a yerli ve yabancı zincirler yeni dönemde otel ile ofis hizmetini birleştirdi. Birçok kişi de uzun dönem konaklamayla işlerini otellere taşıyor.

Günümüzde bireylerin hayata bakışlarının değiştiği şu dönemde iş yapış süreçlerinden tatil tercihlerine kadar inanılmaz bir dönüşüm yaşanıyor. Turizm sektörü değişen koşullar ve tüketici tercihlerine uyumlu yeni modeller geliştirerek yaralarını sarmak için çalışmalar yürütüyor.

Ofislere hapsolmanın bittiği günümüzde, insanların beklentilerine hitap etmek üzere turizmde uzun dönem konaklamaya yönelik ürünler geliştirilmesiyle yeni bir trend ortaya çıktı.

Bu kapsamda Wyndham Hotels & Resorts’ten Dedeman’a, Akfen’den Martı otellerine kadar yerli ve yabancı zincirler, yeni dönemde otel konforu ile ofis konforunu birleştiren konseptler geliştirdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.