Turizmde yatırım dalgası
Türkiye ekonomisinin resesyonda olduğu bu dönemde turizm sektöründen hem turist sayısı hem de yatırımlar bakımından iyi haberler geliyor.
Bu yıl 50 milyon turist ile 33-35 milyar dolar turizm gelirine odaklanan sektörde, Astaş Holding’ten Titanik’e 29 yatırımcı grup 35 yeni otel yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Bodrum’dan İstanbul’a, Trabzon’dan Kapadokya’ya kadar Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yükselen bu otellere milyonlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Bu yatırımlarla 14 bin 853 yeni yatağın devreye alınması ve 10 bin 690 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Yurtdışında 200 mağazaya ulaşacağız
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?