Turizmde yatırım dalgası

Temmuz 14, 2019 0 Yorum 93 Okunma
Turizmde yatırım dalgası

Türkiye ekonomisinin resesyonda olduğu bu dönemde turizm sektöründen hem turist sayısı hem de yatırımlar bakımından iyi haberler geliyor.

Bu yıl 50 milyon turist ile 33-35 milyar dolar turizm gelirine odaklanan sektörde, Astaş Holding’ten Titanik’e 29 yatırımcı grup 35 yeni otel yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bodrum’dan İstanbul’a, Trabzon’dan Kapadokya’ya kadar Türkiye’nin değişik coğrafyalarında yükselen bu otellere milyonlarca dolarlık yatırım yapılıyor. Bu yatırımlarla 14 bin 853 yeni yatağın devreye alınması ve 10 bin 690 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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