Turizmin başkenti eski günlere dönüyor
Antalya turizmde en parlak günlerini yaşıyor. Antalya’da bazı bölgelerde otellerin doluluk oranları yüzde 95’e ulaştı.
Antalya’da otellerdeki konaklama fiyatları da TL bazında yükselişte. Ancak döviz cinsinden fiyatların eski günlerine 2020’de dönmesi bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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