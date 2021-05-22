Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2021 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye’de 519 plaj, 22 marina, 6 bireysel yat ve 10 turizm teknesinde Mavi Bayrak dalgalanacak. Peki, Türkiye’nin mavi bayraklı plajları hangileri? İşte detaylar ve Türkiye’nin mavi bayraklı plajları güncel liste 2021

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı, uluslararası alanda Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinasyonunda dünyada 49 ülkede uygulanıyor.

Mavi Bayrak uygulamasında daha önce 486 ödüllü plajı bulunan Türkiye, bu yıl ödüllü plaj sayısını 519’a yükselterek, İspanya ve Yunanistan’ın ardından dünyada 3. sırayı elde etti. Türkiye’nin arkasından 4. sırada İtalya ve ardından 5. sırada Fransa yer alıyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISINDA ANTALYA İLK SIRADA

Türkiye’de 22 marina, 10 turizm teknesi ve 6 bireysel yat, bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazanırken, Mavi Bayraklı plaj sayısı Antalya’da 213, Muğla’da 106, İzmir’de 66, Aydın’da 39, Balıkesir’de 36, Mersin’de 9, Kocaeli’de ise 7’ye yükseldi.

BARTIN’DA 3 PLAJ İLK KEZ LİSTEDE

Ayrıca Bartın’daki 3 plaja bu yıl ilk kez Mavi Bayrak verildi; Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van’da ise önceki yılların Mavi Bayraklı plaj sayısı korundu.

VAN DENİZE KIYI OLMAYAN TEK İL

Van denize kıyısı olmamasına rağmen Mavi Bayraklı plaja sahip olan tek il.

İSTANBUL’DA MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR HANGİLERİ?

İstanbul Şile’de 2 plaj da mavi bayraklı plajlar listesinde yer alıyor.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR LİSTESİ 2021

Peki, Türkiye’nin mavi bayraklı plajları, marinaları hangileri? 2021 yılı Mavi Bayrak Ödüllü plaj, marina, bireysel yat ve turizm teknesi listesi için tıklayın

ANTALYA’DA PLAJ SAYISI 202’DEN 213’E ÇIKTI

Kent bazında Türkiye’de ve dünyada liderliği bırakmayan, geçen yıl 202 olan mavi bayrak sayısını 213’e çıkaran Antalya’yı, 106 plajla Muğla, 66 plajla İzmir, 39 plajla Aydın ve 36 plajla Balıkesir izledi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, AA muhabirine, Türkiye’deki 519 mavi bayraklı plajın 213’ünün Antalya’da olmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

Kentin plajlarının önemine işaret eden Ergiydiren, “Kentin altyapı olanaklarının fazla olması, plajların ve işletmelerin kalitesi, Antalya’nın dünya birincisi olmasında önemli rol oynuyor.” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra mavi bayrak ödülü için salgın tedbirlerinin de kriterlere eklendiğini anlatan Ergiydiren, “Plajlarda mutlaka salgın kurallarına uyulmasını istiyoruz. Gerek şezlong arası mesafe gerek plajlara girişlerde dezenfektan materyallerinin bulundurulması, duş ve tuvaletlerin en az yarım saatte bir temizlenmesi gibi ek kriterler koyduk.” ifadesini kullandı.

Mavi bayrağın ulusal ve uluslararası anlamda en çok bilinen çevre ödülü olduğunu vurgulayan Ergiydiren, vatandaşın ve turistlerin bilinçli olduğunu, ödüllü plajları önemsediğini bildirdi.

Plajların mavi bayrak ödülünü alabilmesi için 33 kriteri yerine getirmesi gerektiğine değinen Ergiydiren, ödüllü plajlarda çevre yönetimi, çevre bilgilendirme, plaj temizliği ve can güvenliğinin mutlaka olması gerektiğini söyledi.

Çat kapı denetimler yapılıyor

Ergiydiren, bayrağın plajlar denetlenmeden hiçbir şekilde verilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Yerinde denetimler yapıyoruz. Komisyonlar vasıtasıyla kriterleri sağlayan plajlara ödülünü teslim ediyoruz. Ödülü teslim ettikten sonra da peşini bırakmıyoruz. Çat kapı denetimler yapıyoruz. Uluslararası kuruluşların denetçileri de geliyor, onlar ayrı denetim yapıyor. Eğer kriterlerde eksik varsa mavi bayrağı geçici süreyle indiriyoruz. Verilen sürede kriterleri yerine getiremezse ödülü sezon boyunca iptal ediyoruz, bunu web sitemizden ilan ediyoruz.”

Konyaaltı Sahili’nde 10 mavi bayrak bulunuyor

Karadeniz kıyılarında da mavi bayrak görmeye başladıklarına değinen Ergiydiren, mavi bayrak alabilmek için altyapı yatırımlarının çok iyi olması, son 4 yıllık su analizlerinin iyi, tüm kriterlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi. Mavi bayraklı halk plajlarının hızla arttığını, yerel yönetimin buna önem verdiğini anlatan Ergiydiren, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 10 mavi bayrak ödüllü plaj olduğunu kaydetti.

MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ NELER?

Mavi Bayraklı plajlar 33 önemli kritere sahip. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizlerinin yapılması, atıksu arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas doğal alanların korunması, cankurtaran ve ilkyardım malzemeleri bulundurulması, acil durum planı, engelli olanakları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi ve bilgilendirme zorunlu kriterlerden bazıları.