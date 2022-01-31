Türkiye’nin turizm geliri, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara yükselirken, ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 29 milyon 357 bin 463 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin doları kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin doları da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına ortalama gecelik harcama 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 81,5’ini (23 milyon 940 bin 21 kişi) yabancılar, yüzde 18,5’ini ise (5 milyon 417 bin 442 kişi) yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri yüzde arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.