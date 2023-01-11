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  • Uludağ'da kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, işletmeler hareketlendi

Uludağ'da kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, işletmeler hareketlendi

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oldu.

11 Ocak 2023 | 16:14
Son Güncellenme: 11 Ocak 2023 | 17:09
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Uludağ'da kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı, işletmeler hareketlendi

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Dün gece saatlerinde başlayan ve tipiyle beraber etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı Uludağ'ı beyaza bürüdü.

Beyaz örtü, sezona başlamak için kayak ve snowboard pistlerinin karla dolmasını bekleyen işletmecileri de memnun etti.

İşletmeci Tarık Akarsu, AA muhabirine, kar yağışlarını uzun süredir hasretle beklediklerini söyledi.

Bölgenin yerli ve yabancı turistlere hitap ettiğini ve kar olmadığı zaman ziyaretçinin de gelmediğini belirten Akarsu, şöyle konuştu:

"Kar olmayınca bölgenin cazipliği kayboluyor. Bu sene çok gecikti. Normalde yılbaşında Uludağ beyaza bürünürdü ve işletmeciler olarak bundan faydalanırdık. Karsız bir yılbaşı geçirdik maalesef. Çok şükür kar yağışıyla beraber istediğimiz müşteri potansiyeline ulaşmaya başladık. Beklediğimiz kar geldi. Devam etmesini bekliyoruz. Sevinçliyiz ve mutluyuz."

Ali Durmuş da geç gelse de kar yağışlarının kendilerini işletmeciler olarak mutlu ettiğini dile getirdi.

Beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Durmuş, "Umarım bu yağışlarla kayak sezonu da açmayı hedefliyoruz. 10-15 gün sezon gecikti. Böyle yağış devam ederse arayı kapatacağız inşallah. Konum itibarıyla çok tercih edilen bir noktayız. Fiyatlar uygun seviyelerde. Bu yüzden tercih edilen bir kayak merkezi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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