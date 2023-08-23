The Guardian'ın haberine göre, Fransa'nın popüler turizm merkezinin belediye başkanı, yeterince bahşiş vermeyen müşterileri kara listeye alan bazı restoranlara çağrıda bulundu.

Habere göre, Fransa'nın güneydoğusundaki sahil kasabası olan St Tropez'in belediye başkanı Sylvie Siri, bu restoranların yalnızca geçmişte büyük harcamalar yapmış müşterilerin rezervasyonlarını kabul ettiğini söylüyor. Siri, bu restoranların yüksek asgari rakamlar belirlediğini de sözlerine ekledi.

The Guardian'ın yerel medyaya dayandırdığı haberinde Siri, "Bu suçlamalar benim için son derece şok edici çünkü maalesef doğrular" dedi. Uygulamayı 'haraca' benzeten Siri, St Tropez'in yerel konseyinin "bu tür uygulamalara tamamen karşı olduğunu" da sözlerine ekledi.

Yerel Nice Martin gazetesinin haberine göre, St Tropez'deki birçok restoran rezervasyon kabul etmeden önce müşterilerin geçmişte ne kadar harcama yaptıklarına bakıyor. Hatta bazı restoranlar bu nedenle bazı rezervasyonları iptal etmiş.

BEKLENTİ: MASA BAŞI 5 BİN EURO

Insider'da yer alan habere göre ünlü kasabadaki restoranlardaki asgari harcama tutarları farklılık gösteriyor. İsmi açıklanmayan bir restoran çalışanı, bir işletmede asgari harcama tutarının kişi başına 1.500 eurodan başladığını söylüyor. İsmi açıklanmayan bir başka personel ise bir masa rezerve etmenin 5,000 euroya mal olacağını belirtiyor ancak masada kaç kişinin oturduğunu söylememiş.

Belediye Başkanı Siri, bu restoranları gaspla ve veri gizliliği yasalarını hiçe saymakla suçladı. Tropez, yerel haber sitesi Monaco Life'ın verilerine göre Fransa'nın en pahalı ikinci kenti ve ünlüler arasında popüler bir tatil yeri olarak biliniyor.