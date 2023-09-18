Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı: Ankara için de bir ilk

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, antik dönemin en önemli arkeolojik alanlarından Gordion Antik Kenti'nin, UNESCO tarafından "Dünya Mirası" ilan edildiğini duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bir müjdemiz var! UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20. varlığımızı da kaydettirdik. Ankara'mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti 'Dünya Mirası' oldu.Ancak, daha bitmedi! UNESCO'dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu'nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi'ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun" dedi.

1 Türkiye'nin listedeki 20'inci kültür varlığı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla Gordion artık bir dünya mirası olarak korunacak. Türkiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 20'inci kültür varlığını kaydettirmiş oldu.

2 Gordion, en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlardan Ankara'nın Polatlı ilçesinde antik dönemden bugüne ulaşan Gordion'da, M.Ö. 2.500 yıllarında (Erken Bronz Çağı) başlayan yerleşim, günümüzde antik kentin bitişiğindeki Yassıhöyük'te devam ediyor. Antik Kent ve çevresinde 4 bin 500 yıl süren uzun bir zaman diliminde çok az kesintiye uğrayan yerleşim, Gordion'u dünyanın "en uzun süre yerleşimin görüldüğü nadir alanlar" arasına taşıyor.

3 Frig uygarlığının başkenti olan Gordion'un yakın çevresinde göze çarpan çok sayıda Tümülüs, M.Ö. 9. yüzyıldan M.Ö. 3. yüzyıla kadar farklı dönemlere tarihleniyor.

4 Sitadel Höyüğü, Gordion Arkeolojik Alanı'nı oluşturan en önemli unsur olarak bu döneme ulaşırken, erken dönem Frig Kalesi surları ve anıtsal yapıları da o dönem için Anadolu'daki eşsiz birer örnek olarak öne çıkıyor.

5 GORDİON NEREDE? GORDİON HAKKINDA... Gordion Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde Gordion'la ilgili şu bilgiler yer alıyor: Ankara’nın 70 km güney-batısında yer alan Gordion’da, ana yerleşimin bulunduğu höyük bugünkü Yassıhöyük Köyü’nün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Alanda yapılan bilimsel kazılardan elde edilen bulgulara göre, alanda yerleşim, Erken Bronz Çağından Ortaçağ’a (M.S. 12 – 13. yüzyıllar) kadar uzanan uzun süreyi kapsamaktadır. Gordion, M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’nun çöküşüyle birlikte yükselen Frigya ve Friglerin politik ve kültürel başkenti olmasıyla öne çıkmaktadır.

6 ATO'DAN AÇIKLAMA:ANKARA İÇİN BİR İLK Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasından mutluluk duyduklarını belirterek "UNESCO kararıyla Ankara ilk kültür hazinesine kavuştu." ifadelerini kullandı. Baran, "Ankara da ilk kez listeye girdi. Gordion insanlığa asırlar öncesinden kalan gerçek bir miras. Her zaman Ankara'nın hazinelerle dolu olduğunu ama bunların üzerlerinin örtülü olduğunu söylüyorduk. UNESCO kararıyla Ankara ilk kültür hazinesine kavuştu. Başkente iyi haberle döneceğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.