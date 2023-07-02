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  • Yeraltındaki Pamukkale gibi: Ziyaretçi sayısı artıyor

Yeraltındaki Pamukkale gibi: Ziyaretçi sayısı artıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin yerin altındaki benzeri olarak tanımlanan Kaklık Mağarası, ziyaretçi sayısını her geçen yıl artırıyor.

02 Temmuz 2023 | 09:50
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Yeraltındaki Pamukkale gibi: Ziyaretçi sayısı artıyor

Denizli kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde yer alan mağara, travertenleri, termal su havuzları, yeşilin farklı tonlarındaki yosunları, 32 derecede sabit olan havası ve atmosferiyle 21 yıldır turizme katkı sağlıyor.

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KAKLIK MAĞARASI

KAKLIK MAĞARASI

Ziyaretçilerin üzerinde yürüme imkanı bulduğu berrak ve kükürt kokulu suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanıyor.
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İLGİ ARTIYOR

İLGİ ARTIYOR

Anadolu Ajansının (AA) FPV dron ile görüntülediği mağarada açıklamalarda bulunan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, mağaranın tanınırlığı arttıkça ziyaretçi sayısının da yükseldiğine işaret etti. Pamukkale'ye gelen çok sayıda turistin travertenlerin mağara içindeki halini de merak ederek ilçeye geldiğini anlatan Kepenek, bölgenin cazibesini artırmak istediklerini dile getirdi.
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Son 3 ayda 50 bin ziyaretçi

Son 3 ayda 50 bin ziyaretçi

Kepenek, mağara içindeki suyun 24-26 derece arasında olduğu ifade ederek, şöyle konuştu: "Özellikle kış döneminde buraya geldiğinizde ceketinizi, montunuzu çıkarıp mağarayı kolaylıkla gezebilirsiniz. Mağara turizmi, mağara ziyaretleri son dönemlerde çok yaygınlaştı. Vatandaşların ne talep ettiğine bakarak düzenlemeler yapıyoruz. Kaklık Mağarası mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Talep çok yoğun. Gittikçe artan, ivmesi sürekli yukarı yönlü olan bir talep var. Son üç aylık dönemde yaklaşık 50 bin ziyaretçi geldi."
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UZAK DOĞU'DAN İLGİ VAR

UZAK DOĞU'DAN İLGİ VAR

Mağaraya yurt dışından ise özellikle Japonya, Kore ve Çinli turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini, Denizli'ye yolu düşen herkesin mağarayı mutlaka görmesi gerektiğini aktardı.
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Yeraltındaki Pamukkale gibi

Yeraltındaki Pamukkale gibi

Fransa'da yaşayan Ramazan Acun ise ilk kez gördüğü bu mağarayı çok beğendiğini anlatarak, "Dedikleri kadar güzel. Ben Pamukkale'yi gezdim, gördüm. Burası da oranın aynısı. Yalnız yeraltı bu sefer. Ortam çok güzel." dedi.
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Acıpayam'dan gelen Berna Karakuzu ise mağaranın atmosferini çok sevdiğini belirterek, "Benim egzamalarım var. Şifa için geldim. Çok güzel bir yer" diyor.
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