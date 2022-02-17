Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Doğal desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz ödeme desteği ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? soruları internette bugün çok arananlar arasında. İşte merak edilen soruların yanıtları:

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi hanelere kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı da yapılmasına yönelik başvurular yarından (18 Şubat 2021) itibaren başlayacak.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Peki, doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

ÖDEMELER NE KADAR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

Yardım miktarı ısıl değerlerle oluşturulan endekse göre belirlendi

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.

BAKAN BİLGİ VERMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da daha doğal gaz yardımıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlamıştı. İşte Bakan Yanık’ın verdiği bilgiler:

DOĞAL GAZ YARDIMI NEREYE NASIL YAPILACAK?

Yanık, doğal gaz yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılacak sorusu üzerine sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtmişti.

DOĞAL GAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını belirtmiş ve şöyle demişti: “Kişi faturasını götürerek PTT’deki hakkıyla ödemesini almış olacak”. Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine eklemişti.

DOĞAL GAZ YARDIMI TUTARI HAKKINDA

Yanık doğal gaz yardımı tutarıyla ilgili de şunları söylemişti: Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

DOĞAL GAZ ÖDEME DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor.”