Doğalgaz desteği başvurusu ne zaman yapılacak? Doğal yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılır? Doğalgaz ödeme desteği ne kadar? Ödemeler ne zaman yapılacak? soruları internette bugün çok arananlar arasında. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlamıştı. İşte Doğalgaz yardımı ile ilgili merak edilenler.

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söylemişti. İşte Bakan Yanık’ın verdiği bilgiler doğrultusunda doğalgaz ödeme desteği…

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU VE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini söylemişti.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILACAK?

Yanık, doğal gaz yardımı başvurusu nereye, nasıl yapılacak sorusu üzerine sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtmişti.

DOĞAL GAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını belirtmiş ve şöyle demişti: “Kişi faturasını götürerek PTT’deki hakkıyla ödemesini almış olacak”. Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Yanık doğal gaz yardımı tutarıyla ilgili de şunları söylemişti: Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

DOĞAL GAZ ÖDEME DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor.”