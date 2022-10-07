Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Enflasyonu düşüreceğiz. Enflasyonla mücadelemizde ekonomi modelimizin tüm araçlarını en etkin şekilde kullanacağız. Bizim önceliğimiz üretim ve istihdam” dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi – UEZ Sapanca 2022 başladı. Zirvede konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Dünyada tek haneli, biz çift haneli büyüyoruz. Dünyada işsizlik artıyor bizde azalıyor.” dedi.

Bakan Nebati’nin konuşmasından satır başları şöyle:

İçinde bulunduğumuz yüz yıl tarihe ‘krizlerin çağı’ olarak geçerek. Umuyorum ki yeni krizleri genç nesil yaşamaz.

Toplumlar dinamik bir yapıya sahiptir ve ihtiyaçları sürekli değişir. Geleneksel politikalar da farklı politika setlerini devreye almaya başladı. Bugün endüstriyel ekonomiler bilgi ekonomisine dönüşüyor.

Bizler ülkemizde hem vatandaşımızın yanında olduk hem de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. 2021 yılında yüzde 11,4 ile son 50 yılın en yüksek büyümesine imza attık.

Geleneksel politikalar dünyada sorgulanıyor. Biz küresel konjonktürü de gözeterek büyümeden yana politika çizdik.2021 yılında son 50 yılın en yüksek büyüme oranına ulaştık.

Enerji krizi nedeniyle AB’de üretim sorunu yaşanırken Türkiye küresel ölçekte 30 büyük ülke arasında ihracatını en çok artıran 6’ncı ülke oldu. Bunu sanayi ihracatıyla başardık. İstihdam rakamlarına da pozitif yansıttık.

Dünyada tek haneli, biz çift haneli büyüyoruz. Dünyada işsizlik artıyor bizde azalıyor.

Ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak yine beraber düşüreceğiz. Hedefimiz üretim ve istihdam. Üretimin teknoloji yoğun ve sürdürülebilir olması gerektiğinin farkındayız2022 yılında küresel inovasyon endeksinde 37’inci sıraya yükseldik ve en iyi 40 ülke içerisinde yer aldık.

İklim değişikliği karşısında birlikte adımlar atmalıyız. Bu kapsamda yeşil dönüşüme çok önem veriyoruz. KOBİ’lerin yeşil ve dijital dönüşümünü desteklemek için destekler sağlıyoruz. İnovasyona ve girişimciliğe dayanan üretime odaklanıyoruz.”