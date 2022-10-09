UEZ 2022, “Dijital Dönüşüm: İş Yaşamı Ve Sektörler Nasıl Değişecek?” oturumu ile sona erdi. Oturumda finanstan gayrimenkule, tarımdan inşaata, eğitimden sağlığa – farklı sektörlerde dijital dönüşümün etkisini ve sıradaki yolculuğu konuşuldu.

Moderatörlüğünü Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın üstlendiği oturuma Z Tractor Kurucusu ve CEO’su Bakur Kvezereli, Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Elgin, Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş ve Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katıldı.

Oturumda Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Toptaş, metaverseyi, üç boyutlu sanal bir ortam olarak tanımladıklarını aktararak, kendisi sanal, etkisi gerçek bir evrenden bahsettiklerini söyledi.

Dünyada bu konuda birçok araştırma olduğunu ancak Türkiye’de bu sayının az olduğunu belirterek, yapılan iki yeni araştırmadan bahsetti.

Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’nin yer aldığı bir araştırmaya göre, metaversenin etkisinin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 360 milyar dolar olarak ön görüldüğünü dile getiren Toptaş, “Sadece Türkiye özelinde baktığımız zaman çok yeni bir araştırma diyor ki 2035 yılında Türkiye’de metaverse ekonomisinin yıllık gayri safi yurtiçi hasılaya katkısının yüzde 1,3 ila 2,4 arasında olacak. Yaklaşık 19,9 ila 37,5 milyar dolarlık yıllık ölçeklerden bahsediyoruz. Bunlar gerçekten inanılmaz anlamlı büyüklükler.” ifadelerini kullandı.

Toptaş, bunların yanı sıra sosyal etkilerin de devam ettiğine işaret ederek, Türkiye’de her iki kişiden birisinin metaverse kavramını duyduğunu söyledi.

Sosyal medya platformlarında etkileşimlerin süreç içerisinde değiştiğini anlatan Toptaş, “10 yıl içinde 1 milyar insanı metaverse ekonomisine katmış olmak, bizim hedefimiz bu. Bu da milyarlarca dolar ticaret hacmi demek. Milyonlarca yeni içerik üreticisi için yazılımcı için de iş fırsatı demek. Şu an odaklandığımız bu işin ekosistem tarafı.” dedi.

Bakur Kvezereli: Atların yerini traktörler aldı; traktörlerin yerini de robotlar alacak

Z Tractor Kurucusu ve CEO’su Bakur Kvezereli de, “İnsansız elektrikli traktörleri 2017 yapmaya başladık ve otonom makine gibi görünüp çalıştığı için üstünde değişik teknolojileri denemeye karar verdik. Traktörün sadece hareket etmesi değil, işi yapmak ve gerekli operasyonları gerçekleştirmesi hiç kolay olmadı. Bugünün perspektifinden o kadar çok şey değişti ki dünyada enerji fiyatları sürücüsüz taşıtlar norm oldu. Sanıyorum bir sonraki makineler çiftlikteki sürücüsüz ve elektrikli traktörler olacak ama elbette biraz zamana ihtiyaç var. Ekonomik sebeplerden ötürü atların yerini traktörler, traktörlerin yerini de robotlar alacak. Daha akıllı, daha sürdürülebilir ve daha üretken olacaklar. Çünkü akü şarj süresi olmasa, traktörlerimiz 7/24 çalışabilir” diye konuştu.

Burak Elgin: Dijitalleşme hiçbir zaman bir sonuç değil

Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Elgin, “Zip, 2013 yılında kurulmuş bir şirket. Ama finans dünyasında biz bir ilkiz. 14 ülkede aktif olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Zip’i Türkiye’ye getirdik. Zip’i Türkiye’ye getirirken daha farklı bir değer önerisiyle getirdik. Globalden farklı bir ürün geliştirdik. Ülkemizde belli bir oranda kredi penetrasyonu var ve biz ekstra kredi yaratmaktan ziyade, müşteriye daha farklı opsiyonlar sunmaya çalışıyoruz. BDDK bize inanılmaz destek verdi. Yurtdışından bir şirketi buraya getirip ayağa kaldırmak zordur ama biz destek sayesinde çok çabuk hallettik. Teknolojimiz tahsis modüllerinde farklılaşıyor. 14 ülkede aktif olduğumuz için gelen verilerle nerelerde farklı davranabileceğimizi belirleyen modülümüz var. Dijitalleşme hiçbir zaman bir sonuç değil. Bir şeyi başardığınızda başkasını yapmanız gerekiyor. Teknolojik değişkenliğe adapte olup, onun içerisinde son kullanıcıya sunabilmeye devam etmelisiniz” dedi.

İnanç Kabadayı: Sektörümüzde İnşaat 4.0 kavramı konuşulmaya başlandı

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ise “Dijitalleşme hayatımızın her alanında var. Gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde de bu konuda önemli adımlar atılıyor. Yakın gelecekte dünyada 4.6 milyar insan kentli olacak. Planlama ve tasarım, üretim, satış, pazarlama ve son olarak satış pazarlama ve işletme noktasında sektör olarak hızlı şekilde adapte olabildik. İnşaat 4.0 diye bir tanım oluştu. Artık arttırılmış gerçeklikler, uzaktan iletişim, sanal gerçeklik ve benzeri teknolojiler kullanıyoruz. Günün sonunda iki önemli başlık var: Karbon salımı ve iklim değişikliği ile mücadele. Bu bizim sektörümüzü de ciddi şekilde etkiliyor. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Satış, pazarlama ve diğer taraflarda teknolojiyi yoğun şekilde hayatımıza soktuk. Üretim anlamında da sokmaya çalışıyoruz. Bu sebepten o tarafı biraz dijitalleşmeyi ne kadar desteklersek o kadar güvenli, hızlı ve sürdürülebilir olacak. Bu konuda ciddi yatırımlar yapıyoruz. İki alanımız var: Gayrimenkul ve fintech. Biz de o noktada meraklıyız. Şirketimize ekonomik anlamda ne katma değerler sağlayabilir konusunda ciddi arayışlar içindeyiz. Ancak teknolojiyi en çok satış ve pazarlamada kullanıyoruz“ diye konuştu.

İki gün boyunca 13 oturumun gerçekleştiği zirve, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.