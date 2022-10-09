Uludağ Ekonomi Zirvesi kapmsamında GTECH, İntegral Portföy ve Tam Finans sponsorluğunda gerçekleştirilen Stars Of Region yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

GTECH, İntegral Portföy ve Tam Finans sponsorluğunda gerçekleştirilen Stars Of Region yarışmasının birincisi Kavaken olurken Upschool ikinci ve Ginoa da üçüncü oldu.

Yarışma sürecinde katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start-up dostu liderlerin karşısında anlattılar ve bu sayede büyük ödül için yarışmanın yanı sıra girişimlerine yatırım çekme fırsatı da elde ettiler.