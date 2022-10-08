Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından P&G’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında, Algoritma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgenç moderatörlüğünde “Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar” oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Ülker, çok kompleks bir yapı olan tarımda akıllı sulama sistemlerine destek verdiklerini, tohum, buğday konularında çalışma yaptıklarını anlattı.

Tedarik zincirinde kırılmalar, tarım konusunda aksaklıklar ve salgın gibi ciddi sorunların bulunduğunu söyleyen Ülker, “Umarım pandemiyi geride bıraktık ancak tedarik zincirindeki iyileşme halihazırda yeterli değil. Üstelik devletlerin rezervi salgın döneminde eridiği için ham madde alanındaki fiyatların uçtuğunu gördük. 2 bin doların üzerine çıktı ama hızlı şekilde aşağıya doğru düştü.” diye konuştu.

Dünyanın bileşik kaplar halinde hareket ettiğini ve sınırların da artık tarım alanı için söz konusu olmadığını vurgulayan Ülker, Ukrayna’dan buğdayın çıkmasının ne kadar önemli olduğunun hep beraber görüldüğünü dile getirdi.

Ülker, Türkiye’nin tarımda bazı ürünlerin üreticisi konumunda ihracat gerçekleştirdiğine ancak buna karşı önemli ürünleri de ithal ettiğine değindi.

İnsanoğlunun doğaya verdiği tahribatın düzeltilmeye çalışıldığını anlatan Ülker, alınacak tedbirlerde Türkiye’nin bilimi baz alması ve tarım alanında çok radikal reformalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

Ülker, bilim ile tarımın, otomasyon ve sistematiğin birleştirilmesinin önemini işaret ederek gerek hayvan popülasyonunu kontrol etme gerekse de tarımsal girdiyi artırmanın uzun vadeli iş birliğiyle gerçekleşeceğinden bahsetti.

Tarım girdilerindeki maliyetlerin ise mutlaka aşağılara çekilmesi gerekliliğine vurgu yapan Ülker, “Tarımda verimliliği misliyle çarpmamız ve arz dengesini sağlamak için de çok iyi planlama yapmamız gerekiyor. Bizim bir hamle, sıçrama yapmamız lazım çünkü tarımda arzu edilen seviyenin gerisinde kaldık. Bu da bizim gıda sektöründeki rekabetimizi negatif etkileyebilecek unsurlardan biri.” diye konuştu.

“Pandemide gerekenin hepsini yaptık”

TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener ise dünyada 8 ülkede, 15 havalimanı işlettiklerini belirterek faaliyet gösterdikleri diğer alanlardan bahsetti.

Şener, diğer faaliyet alanları sayesinde dünyada 90 havalimanında bulunduklarını, TAV’ın iyi yetişmiş insanlardan kurulu bir ekip olduğunu anlattı.

Salgın döneminde uyguladıkları politikalara değinen Şener şunları kaydetti:

“Havalimanlarında bir sıkıntı var mıydı? Zerre kadar yok. Türk Hava Yolları ya da Pegasus’ta var mıydı? Zerre kadar yok. Biz tam hazırdık. Pandemide biz gerekenin hepsini yaptık. Ama bu havalimanı işletmeciliği ve hava yolculuğunda, Frankfurt’taki sıkıntı bizi de vuruyor. Yabancı Avrupalı hava yolları, hava limanı işletmecileri dediler ki ‘Bu pandemi 2027-2028’den önce bitmez. Yolcu geri gelmez, biz ne yapacağız?’ Herkesi erken emekli ettiler. Ondan sonra işçileri çıkardılar. Bir döndü geriye yolcu, biz hazırdık ama onlar hazır değildi. Bambaşka bir dünyaya girdik. Bu bambaşka dünyaya çok hızlı adapte olabilmemiz lazım. Dinamik olmamız lazım. TAV olarak tek dikkat ettiğimiz konu bu.”

“Birisinin ‘kral çıplak’ demesi lazımdı biz bunu dedik”

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Boyner Grup CEO’su Cem Boyner de “40 yıldır beceremediğimiz değişikliği pandemi zorla gerçekleştirmemizi sağladı. Pandemi sonrası herkesin ‘artık her şey internetten yapılacak ve AVM’ler kapanacak, dükkânlara kimse gitmeyecek’ lafına bir gün bile inanmadık. Bugün geldiğimiz noktada satış adetlerimiz pandemi öncesine göre yüzde 20 arttı. Mağaza ziyaret süreleri ise 2 katına çıktı. Bugün mağazalarımız ve depolarımız Türkiye ekonomisinin yüzde 80’ine ulaşıyor. Müşteri ne istemez diye düşündük ve müşterinin 3 gün beklemek istemediğini gördük. Azami 90 dakika içerisinde, ortalamadaysa 62 dakika içerisinde teslim sürelerine eriştik. Bizim işimizde internette yüzde 30 iade vardır. Biz müşterilere ürünleri artı eksi bir bedenle göndereceğiz, müşteri temsilcisi kapıda bekleyecek, müşteri deneyecek. Amacımız işi hemen bitirmek. Çünkü iade ve kredi kartı süreçleri daha zor. Ayrıca yeni sistemimizde para en son, müşteri memnun olduktan sonra kapıda bekleyen çalışana ödeniyor. Birisinin ‘kral çıplak’ demesi lazımdı biz bunu dedik” dedi.

“Yazılım dünyasında ekosistem daha ciddi ele alınmalı”

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise, perakendeden tarıma kadar bütün sektörlerde teknolojik dönüşümün katkısı muazzam olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Değer zincirlerinde bile köklü değişiklikler oldu. İş yapma biçimleri ve tüketici alışkanlıkları kökten değişti. İş dünyasının alfabesi rakamlardır. Bütün uzmanların ortaya koyduğu görüşlerle dünyada online teknoloji gelirleri 4.4 trilyon dolara ulaştı. Biz dünyada sadece yüzde 1’lik dilimindeyiz. Türkiye yeteri kadar vites yükseltemedi. 2030-2040 yılları için nasıl bir hedefleme olmalı diye sorulduğunda özellikle yazılım dünyasında ekosistemin daha ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Mutlaka kısa, orta ve uzun vadeli, rakamla eşleşen hedefler koymalıyız. Ama ortaya konan çok milyar dolarlı bu hedefleri gerçekleştirmek için hem dünyanın gerisinde kalmamak hem de öncü kuvvetler içerisinde yer almak için yönetişim problemlerini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hakkını verirseniz, bugün özellikle yazılım dünyasının topraktan çıkan petrolden farkı yok. Beyin göçünü tam tersine çevirmemiz gerekiyor. Çevirebildiğimizde bunun sözle değil geçek anlamda değişimle olacağı da nettir.”

“3 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin 1.5 milyar dolarlık ithalatını önledik”

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 2015 yılında Sabancı Grubu’ndan SaSa’yı satın aldıklarını anımsatarak, “O sırada yaklaşık 330 bin ton polyester elyaf ve polyester iplik üretiyordu. Aldıktan sonra yeni yatırımlara hız verdik ve şu anda 1 milyon 400 bin ton ürün üretmekteyiz. Bu yeni yatırımlarımızın tamamını yeni teknolojilerle yaptık. 1 yıl önce de polyesterin hammaddesi olan PTA’nın yatırımına başladık. Türkiye’nin ithalat ettiği hammaddelere yönelik birçok yatırım hamlesi başlattık. Tekstil ve plastik sektörünün ithal ettiği birçok şeyi üretmek için biz altyapı oluşturuyoruz. Biz SaSa’yı satın aldıktan sonra 3 milyar dolarlık yatırımı tamamladık ve bu sayede Türkiye’nin 1.5 milyar dolarlık ithalatını önlediğimizi düşünüyoruz“ diye konuştu.