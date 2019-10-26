40 yaş altı 40 güçlü CEO ödüllerini aldı
Türkiye’nin genç liderleri geçtiğimiz hafta düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan 40 Yaş Altı 40 CEO ödül töreni iki önemli oturuma da ev sahipliği yaptı.
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Genç liderler gerçekleşen iki oturumda gelecek vizyonlarını ve deneyimlerini paylaştı.
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan 40 Yaş Altı 40 CEO Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ödül töreniyle bir araya geldi.
Akçansa, Alapala, Altınateş Group, Atasay ve Güral Porselen’in destek sponsor olduğu ödül töreni, iki önemli oturuma da ev sahipliği yaptı. 40 Yaş Altı 40 CEO araştırmamızda yer alan ve 52 milyar TL’lik ciro ile 69 bin kişiyi yöneten genç yöneticiler gelecek vizyonlarını paylaştı.
Capital Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük’ün moderatörlüğünde yapılan Ailede Fark Yaratanlar panelinde, Güral Porselen CEO’su Harika Güral ve Kipaş Kağıt Genel Müdürü Sinem Öksüz Dedebayraktar şirketteki yönetim prensiplerini ve hedeflerini anlattılar.
Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun yönettiği Profesyonelin Gücü oturumunda ise Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar, Nova Fashion Grup CEO’su Umut Boz, Altın Ateş Kimya Genel Müdürü Burak Ateş, Sera Group CEO’su Ozan Şener deneyimlerini paylaştılar.
KARDEŞLER BİR ARADA
Genç yöneticiler ödül törenine ekip arkadaşları ve aile üyeleriyle katıldılar. Kahve Dünyası markasıyla tanıdığımız Altınkılıç ailesi iki genç üyesiyle ödül alanlar arasında yer aldı.
Grup şirketlerinden Detay Gıda’nın CEO’su olan Dilara Altınkılıç Kutmangil ve kardeşi 27 yaşındaki Kaan Altınkılıç, birlikte ödüllerini alırken, törende yer alan bir diğer kardeşler ise Atasay’lar oldu.
Ödül töreninde Atasay Kuyumculuk’un CEO’su Atasay Kamer’e kardeşi Simay Uras ve dede Atasay Kamer eşlik etti. Ödüle layık görülen bir diğer isim Sera Grup CEO’su Ozan Şener ise törene ablası Damla Şener ile katıldı. Kipaş Kağıt Genel Müdürü Sinem Öksüz Dedebayraktar da kız kardeşiyle törene katılmayı tercih etti.
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