Altı finansçı CEO’dan ilk çeyrek tahminleri
Dünya borsaları 2019’u rekor getirilerle kapattı. 2019’da dolar bazında Morgan Stanley Capital International (MSCI) Dünya Endeksi yüzde 25, S&P 500 yüzde 29, MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) Endeksi ise yüzde 23 getiri sağladı.
Öte yandan MSCI Türkiye Endeksi’nin dolar bazında getirisi yüzde 8’de kaldı. BİST-100 Endeksi’nin dolar bazlı getirisi ise MSCI endeksine dahil olmayan nispeten küçük hisselerin daha iyi performans göstermesiyle yüzde 12 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul (BİST), 2019’da yatırımcısına TL bazında ise yüzde 28,8 kazandırdı. İş Yatırım ekonomistleri, “Neden Türkiye hisse senetleri alınmalı?” sorusuna cevap olarak dört temel neden sayıyor.
Kuruma göre bu nedenler; güçlü kâr büyümesi, gelişmekte olan piyasalara ve tarihsel ortalamalara göre cazip değerlemeler, yabancı yatırımcıların yükselişe katılmaması ve hisse senetlerinin alternatif yatırım araçlarının gerisinde kalması.
İş Yatırım ekonomistleri, bu nedenlerin halen geçerli olduğunu söylüyor ve yatırımcılara “Yükseliş için yerlerinizi alın ve yerlerinizden henüz kalkmayın” mesajını veriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?