Anneler Günü bereketi
2000’li yılların başlarında Türkiye’de kuyumculuk sektöründeki markalaşma açığını fark eden Ariş Pırlanta, o zamandan bu yana Türkiye ve dünyada marka olma hedefiyle çalışıyor.
ÖZLEM BAY YILMAZ
obay@ekonomist.com.tr
Bugün gelinen noktada dördüncü kuşak yönetiminde bulunan şirket, 22 mağazası ve ülke genelindeki 100’ü aşkın satış noktasıyla Türkiye’de pırlantalı mücevher pazarının yaygın satış ağına sahip markalarından biri.
2016 yılında Turquality Programı kapsamına da giren şirket, ilk mağazasını Berlin’de hizmete soktu. 2018 yılında 50 milyon TL ciroya ulaşan Ariş Pırlanta, 2019 yılında ise yurtdışı pazarlarda gerçekleşen büyümesine paralel olarak cirosunu iki katına çıkarmayı hedefliyor.
Hedef pazarlarının İngiltere, ABD, Hollanda, Avusturya ve BAE olduğunu söyleyen Ariş Pırlanta Satış Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş, bu pazarlarda da perakende mağazaları açacaklarını ifade ediyor. Güzeliş, “Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl itibariyle ihracat ekibimizi büyüttük.
Ülkelere göre yeni koleksiyonlar ürettik, eski koleksiyonlarımızı da güncelledik” diye ekliyor. Yeni nesil tüketiciler çok hızlı tüketiyor. Buna bağlı olarak, küçük ve uygun fiyatlı modellerin üretimi her geçen gün artıyor.
Ayrıca hikayesi olan ürünlerin ön plana çıktığını dile getiren Eda Güzeliş, şunları anlatıyor: “Değerli taşlar ve takının, onu takan ve taşıyan kişi üzerindeki pozitif enerji etkisi tartışılmaz. Bu etki ürün hikayesi ile birleşince ortaya takmaktan asla bıkmayacağınız tasarımlar çıkıyor.
Sosyal medyanın da tüketici üzerindeki etkisi arttı. Fenomenlerin tavsiyeleri karar almada oldukça etkin. Bizim de influencer marketing çalışmalarımız oldu. Bu kanalı kullanmaya devam etmeyi planlıyoruz.”
Her özel günde olduğu gibi Anneler Günü’nde de 360 derece tüm reklam mecralarında yer aldıklarını söyleyen Eda Güzeliş, sektörel olarak yılbaşı, sevgililer günü ve anneler gününün kampanya iletişimi yapılan üç ana sezon olduğunu belirtiyor.
Güzeliş, “2005-2012 yılları arasında en yüksek sezon Sevgililer Günü idi. Son dönemde ise sıralama değişti ve en yüksek sezon Anneler Günü oldu” diyor.
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