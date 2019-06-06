Bi’Fikri olan aranıyor!
‘Bi’Fikir’ adlı yarışma, mobil oyunlar ve uygulamalar hakkında yaratıcı fikri olan gençleri bekliyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
31 Mayıs tarihine kadar GNÇ uygulaması üzerinden başvurulabilecek olan yarışmada birinci 25 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek.
Turkcell’in gençlere özel tekliflerin yanı sıra eğitim ve kariyer destekleri sunduğu GNÇ uygulaması, ‘Bi’Fikir’ adlı yarışmasıyla gençlerin girişimci ruhunu ortaya çıkarıyor.
Mobil oyunlar ve uygulamalar hakkında Bi’Fikri olan gençler formalitelere takılmadan bir videoda anlattıkları fikirlerini GNÇ uygulamasına yükleyerek yarışmaya başvuruyor.
31 Mayıs’a kadar tek başına ya da üç kişiye kadar ekiple başvuru yapılabilen Bi’Fikir yarışmasında, birinci 25 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Dereceye giren gençler ayrıca Turkcell’de staj yapma fırsatı kazanacak.
Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, geleceğin teminatı gençlerin potansiyellerini ortaya koymalarına, ürettikleri yaratıcı fikir ve projelerle ülke ekonomisine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla pek çok çalışmaya imza attıklarını söylüyor.
Yiş, “Hedefimiz gençlerimizin yerli ve milli teknoloji hamlemizi geliştirerek geleceğe taşımaları. Bu yarışmayla birçok gencimiz fikirlerini hayata geçirerek potansiyellerini değerlendirme fırsatına kavuşacak” diyor.
‘GNÇ Bi’Fikir’ yarışmanın değerlendirme aşamasını geçen gençler ve takımlar, büyük final hazırlığında online eğitimler ve mentor desteği de alacak. GNÇ’li gençler büyük finalde parlak fikirlerini hackathon’da hayata geçirebilecek. Geliştirilen fikirler jüriye sunulacak ve en iyi üç fikir seçilecek.
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