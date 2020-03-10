Kapalıçarşı’da 6,1350 liradan alınan dolar, 6,1370 liradan satılıyor. 6,9570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,9590 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9920 lira olmuştu.

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