StockMount, e-Ticaret yapan firmaların tüm işlemlerini tek ekran üzerinden yönetmesini sağlayarak firmaların hayatını kolaylaştırıyor. StockMount’un kurucusu ve CEO’su Tarkan Haser, “e-Ticaret sektöründeki firmaların işlerini dijitalleştirerek kolaylaştırıyoruz. Böylece firmalar, ürününe, hizmetine ve müşterisine odaklanabiliyor” diyor.

TALİP YILMAZ

tyilmaz@ekonomist.com.tr

N11, GittiGidiyor, Trendyol gibi pazar-yerlerindeki mağazaları, e-Ticaret sitesini ve ERP/muhasebe programını birbirine bağlayan ve tüm e-Ticareti tek ekrandan yönetmeyi sağlayan StockMount’un kurucusu ve CEO’su Tarkan Haser ile konuştuk.

QNBFinansbank’ın ‘Dijital Köprü’ hizmetinden faydalanan firmalardan biri olan StockMount’un bu hizmet sayesinde büyüme hızını çok daha hızlı sürdüreceğini söyleyen Tarkan Haser, e-Ticaretin öneminin ve etkisinin yıllar içinde daha da artacağını belirtiyor.

Haser sorularımızı şöyle yanıtladı:

StockMount’u anlatır mısınız? Kuruluş hikayesi nedir?

1996 yılında kurmuş olduğumuz Haser Yazılım firmamızda Quipus isimli ERP programımızı kullanan bazı müşterilerimiz pazaryerlerinde de satış yapıyordu.

Müşterilerimizin mağazalarında ürün listeleme, ürünleri otomatik güncelleme, siparişlerini ERP programına aktarma talepleri artmaya başladığında StockMount fikri ortaya çıktı. Pazar araştırması ve hazırlık sürecinin ardından StockMount, Haser Yazılım’ın bir ürünü olarak hazırlandı. Temellerini Öcal Şeyhoğlu ile birlikte attığımız StockMount, 16 Mart 2015 tarihinde piyasaya çıktı.

İlgi nasıl oldu?

İlk yıl gördüğümüz yoğun ilgi üzerine StockMount’u şirketleştirme kararı aldık. 2016 Mart ayında StockMount Teknoloji A.Ş. kuruldu ve o günden bugüne ODTÜ Teknokent’te faaliyetimizi sürdürüyoruz. Üç kişi ile başladığımız projemizde bugün 22 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Bu yıl içinde üçüncü ofisimizi açmayı ve çalışan sayımızı da artırmayı planlıyoruz.

Şirketlere ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? İşlerini nasıl kolaylaştırıyorsunuz?

Gelişen teknoloji ve hızla büyüyen e-Ticaret pazarı, tek bir kanaldan rekabetin imkansızlaşması ile birlikte satıcıları tüm kanallarda satış yapmaya yöneltti. Birden fazla pazar-yerine ürün eklemek, ürünleri güncellemek, bunun yanında tüm platformlardan gelen siparişleri ayrı ekranlardan yönetebilmek neredeyse imkansız.

StockMount, e-Ticaret yapan firmaların tüm işlemlerini tek ekran üzerinden yönetmesini sağlayarak firmaların hayatını kolaylaştırıyor. StockMount satıcı firmanın tüm ürünlerini bir kaynaktan alır. Bu kaynak, firmanın ERP programı, e-Ticaret sitesi, XML dosyası veya Excel dosyası olabilir.

Teknoloji odaklı bir şirketsiniz. Dijital dönüşüm yolculuğunda siz neler yapıyorsunuz?

StockMount e-Ticaret sektöründe firmaların iş süreçlerini otomize ederek onların bu alandaki işlerini dijitalleştiriyor. Böylelikle bu süreçlerin zorluklarını dijitalleşip, otomatikleşen süreçlere bırakan işletmeler müşterilerine, ürün ve hizmetlerine odaklanabilmekte.

Örneğin; e-Ticarette başlıca zorlukları yeni ürünleri listelemek, fiyat ve stok bilgilerine güncellemek gibi düşünebilirsiniz. StockMount bu süreçleri işletmenin kuralları doğrultusunda otomatikleştirip gerekli takibi yapabiliyor. İşletme ise ürününe, hizmetine ve müşterisine odaklanabiliyor.

e-Fatura alanına ilişkin ne gibi adımlar attınız?

e-Fatura hakkındaki çalışmalarımızı e-Fatura sistemine geçiş zorunluluğundan önce tamamlayarak kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Kullanıcılarımızın StockMount paneli üzerinde pazaryerlerinden gelen tüm siparişlerine otomatik olarak e-Fatura oluşturmasını sağlıyoruz.

Böylelikle kullanıcılarımızı her bir sipariş için tek tek fatura bilgisi girmek gibi önemli bir zahmetten kurtarmış oluyoruz. Şu anda QNBFinasbank Dijital Köprü müşterileri, StockMount’un QNB eFinans e-Fatura entegrasyonunu da ücretsiz kullanabiliyorlar. Yani pazaryerlerinde satış yapan firmalar, hiçbir ücret ödemeden siparişlerini Stock-Mount’a çekebiliyor ve eFinans üzerinden otomatik e-Fatura oluşturabiliyorlar.

STOCKMOUNT SUNDUĞU SEKİZ HİZMET

1- Firmanın ürünlerinin tüm pazaryerleri ve e-Ticaret sitesinde listelenmesi,

2- Ürün fiyat ve stoklarının düzenli olarak güncellenmesi,

3- Tüm platformlardan gelen siparişlerin tek ekrandan yönetilmesi,

4- Fatura ve kargo etiketlerinin hazırlanabilmesi,

5- eFinans üzerinden otomatik e-Fatura / e-Arşiv oluşturabilmesi,

6- Stok takibi ve kontrolünün yapılabilmesi,

7- Müşterilerden gelen mesajların takibi ile beraber yanıtlanabilmesi,

8- Tüm sipariş, fatura ve tahsilat bilgilerinin ERP/ muhasebe programlarına aktarılabilmesi.

QNB Finansbank ile yapmış olduğunuz işbirliği ve şirketinize sağladığı katkı hakkında bilgi verir misiniz?

Öncelikle QNB Finansbank tarafından sağlanan bu hizmetin bir parçası olmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtmek isteriz. QNB Finansbank ve StockMount iletişimi ile desteklenen işbirliği sayesinde satıcılar, hem QNB Finansbank hem StockMount hizmetlerinden aynı platform üzerinden faydalanabiliyor. Böylece daha iyi hizmet kapılarını sonuna kadar açmış bulunuyoruz.

Türkiye’de işletmelerin dijitalleşme hızını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni nesilin beklentileri ve ihtiyaçları klasik nesilden çok daha farklı olup bu beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hareket etmek gerekiyor. Bu durum dijitalleşme zorunluluğunu getiriyor. Çetin rekabet koşullarında dijitalleşme sürecinin de hızlı ve pratik olması gerekiyor.

Türkiye’de StockMount gibi farklı konularda dijital çözümler üreten firmalar, Dijital Köprü projesi kapsamında birbirleri ile haberleşerek daha da büyük bir dijital dönüşüm projesi oluşturdu. Bu sayede işletmelerin dijitalleşme süreçlerindeki birçok zorluk ortadan kalktığı gibi süreçlerde çok hızlandı.

Kaç firmaya hizmet veriyorsunuz? Daha çok hangi alanlarda faaliyet gösteriyorlar?

Hali hazırda yaklaşık 14 bin kayıtlı kullanıcımız bulunuyor. QNB Dijital Köprü projesi ile beraber bu kullanıcı sayımızın hızla artmasını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi e-Ticarette olmayan bir sektör kalmadı. Bu yüzden e-Ticarette olan ve olmayı düşünen tüm firmalara bu süreçlerinde gerekli dijital dönüşüm hizmetini veriyoruz ve verebiliriz.

“İKİNCİ TUR YATIRIM ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

“2018 yılbaşında, son dönemin en aktif yatırımcılarından Hande Enes’ten 500 bin dolarlık yatırım aldık. Bu yatırımla birlikte ekibimizi büyüterek yurt içi projemizi daha da genişlettik ve yurtdışı entegrasyon projelerimize başladık. İkinci tur yatırım için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”