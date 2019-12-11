Kadınlar bu yıl ‘bereket’ için yarışacak
Anadolu Kültürel Girişimcilik’in (AKG) kadın emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla başlattığı ‘Anadolu’nun Kadın Gücü’ yarışmasının bu yılki konusu ‘bereket’ oldu.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Yarışmada birinci olan ürünler, müze mağazalarında satılacak. Kadın girişimci ve tasarımcıları desteklemek amacıyla düzenlenen ‘Anadolu’nun Kadın Gücü’ tasarım yarışmasının bu yılki konusu ‘bereket’ oldu.
Müze ve ören yerlerindeki mağazaların işletme hakkına sahip olan Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) işbirliğiyle düzenlenen yarışmada birinci olan ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak.
Yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticiler katılabilecek. Yarışmaya 10 Ocak 2020 tarihine kadar www. anadolununkadingucu.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, sorularımızı şöyle yanıtladı:
Yarışma ile neler hedefliyorsunuz?
Anadolu’nun Kadın Gücü yarışmasını iki önemli hedefle hayata geçirdik. İlki, kadın girişimcileri teşvik ederek kadın üretici ve tasarımcı sayısını artırmak. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve bundan sonra da farklı temalarla tekrarlamayı planladığımız bu yarışma ile daha çok kadın girişimcinin mağazalarımız aracılığıyla ürünlerini dünyaya satmasına destek olacağız. Diğer önemli hedefimiz ise geleneksel motiflerin ve kültürel değerlerin modernize edilip günümüze taşınarak ürünlere dönüştürülmesi.
Kazanan kadın girişimcilere ne gibi destekler sunuyorsunuz?
Takı, tekstil, ev ve dekorasyon, kahve seti ve illüstrasyon olmak üzere beş kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri 10’ar bin liralık ürün alımıyla ödüllendiriliyor. Ayrıca ön değerlendirme grubundan seçilenler ve yarışmaya katılanlar tedarikçi havuzuna alınıyor. Girişimci ve tasarımcı kadınlarımızın ürünleri müze mağazalarda satılıyor.
Yarışmaya başvuru kriterleri neler?
Yarışmaya başvuru yapabilmek için T.C. vatandaşı ve kadın olmak yeterli. Ürün üreten veya illüstrasyon tasarım yapan herkes Anadolu’nun Kadın Gücü yarışmasına katılabilir.
Önümüzdeki dönemde girişimcilere yönelik gerçekleştireceğiniz projeler ve yarışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Biz Anadolu’nun Kadın Gücü olarak, Anadolu’nun değerlerini ve bize bıraktığı kültürel mirası yaşatmanın peşindeyiz. Yerel üreticilerimizi destekliyoruz. Kültürel bir bağ kurmak için lokal üreticilerimizin geleneklerimizden paylar alarak ürettiği eserleri, modern tasarımlarla buluşturmalarını sağlıyoruz. Onların çalışmalarını destekliyoruz ve bu eserlerin ortaya çıkması için etkinlikler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Her yıl üstüne koyarak çalışmayı sürdüreceğiz.
RAKAMLARLA AKG
- Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yeri bulunuyor.
- AKG, 147 müze mağazası ile hizmet veriyor.
- Yapılan araştırmalara göre müze ziyaretçilerinin yüzde 15’i müze mağazalarını ziyaret ediyor.
- Türkiye’deki müzeleri yılda 20 milyon kişi ziyaret ediyor.
- Müzeleri ziyaret edenlerin yüzde 90’ını yabancı turistler oluşturuyor.
- Şu anda müze mağazaları aracılığıyla müze ziyaretçilerinin yüzde 15’ine dokunulabiliyor. AKG, yurtdışında yüzde 25’i bulan bu oranı arttırmayı hedefliyor.
- Müze mağazalarını ziyaret eden profilin en çok tercih ettiği ürün grupları ev ve dekorasyon, takı (nitelikli bijuteri), yayın ve medya, tekstil kategorilerinden oluşuyor.
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