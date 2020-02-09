Kart sayısında Avrupa’da lideriz
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) raporuna göre; 2019’da toplam kartlı ödemeler yüzde 20 büyüyerek 1 trilyon TL’ye yaklaştı.
Her üç kartlı ödemeden birinin banka kartlarıyla yapıldığı 2019’da, her 5 TL’lik kartlı ödemeden 1 TL’si internetten gerçekleşti.
2019’da kredi kartı sayısı yüzde 5 artışla yaklaşık 70 milyona ulaşırken, banka kartı sayısı yüzde 14 artışla 166 milyona çıktı.
Toplam kart sayısı da 236 milyona ulaştı. “Kredi ve banka kartı sayısında Avrupa’da liderliğimizi sürdürüyoruz” diyen BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, kamuda kart kabulüne ilişkin gelişmelerin nakitsiz toplum hedefi için önemli katkı sağladığını ifade etti.
Canko, kartlı ödemelerin özellikle kamu tahsilatlarında yaygınlaşmasının bireylerin kart kullanım alışkanlığı kazanması açısından önemli olduğunu da söyledi.
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