Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi tarafından yayınlanan rapora göre; çevrimiçi alışveriş, çevrimiçi videolar, çevrimiçi eğitim, e-devlet hizmetleri ve çevrimiçi ödeme gibi internet uygulamalarının kullanıcıları salgın sırasında önemli ölçüde büyüdü.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, online alışveriş yapanların sayısı 2018 yılının sonundan itibaren yüzde 16,4 artarak Mart 2020’ye kadar 710 milyona yükseldi ve 904 milyon olan toplam internet kullanıcı sayısının yüzde 78,6’sını oluşturdu.

Rapor, Kovid-19’un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, ülke genelinde fiziksel malların online perakende satışlarının ilk iki ayda yıllık yüzde 3 arttığı, toplam perakende satışlardaki payı 5 puan artarak yüzde 21,5’e yükseldiğini gösteriyor.

Çin’deki okullar ve üniversiteler bu yıl başında bahar dönemlerini salgının ortasında ertelerken, 265 milyon civarında öğrenci çevrimiçi öğrenime geçti ve çevrimiçi eğitim uygulamalarında patlayıcı bir büyümeye yol açtı. Rapora göre, mart ayı itibarıyla online eğitim kullanıcılarının sayısı 2018 yılının sonundan itibaren yüzde 110,2 oranında artarak 423 milyona yükseldi.

Online video kullanıcılarının sayısı 850 milyona ulaştı

Online eğlence uygulaması kullanıcılarının sayısı da arttı. Mart ayı itibarıyla, Çin’deki online video kullanıcıları 2018’in sonundan 126 milyon artarak 850 milyona yükseldi ve ülkenin netizen nüfusunun yüzde 94,1’ini oluştururken kısa video kullanıcılarının sayısı 773 milyona ulaştı.

Devlet Bilgilendirilmesi Danışma Komitesi Üyesi Wang Yukai, Çin’deki geniş bir çevrimiçi pazarla, ülkenin internetle ilgili endüstrilerinin salgından sonra hızlı bir gelişme için yeni fırsatlar göreceğini söyledi.