Bakan Selçuk, Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı ile Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı’nda alınan artış kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensibiyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı’nda aylık ödeme miktarının yüzde 45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını aktaran Selçuk, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırılarak 100 liradan 150 liraya yükseltildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, her iki yardım programının ödemelerinin de 24-28 Nisan’da yapılacağını belirtti.

Programların içeriğine ilişkin olarak ise Selçuk, “Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor. Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor.” ifadelerini kullandı.

2,6 milyon öğrenciye yapılan yardım da artırıldı

Öte yandan Bakan Selçuk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailelere, çocuklarını okula göndermeleri şartıyla her ay verilen Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ile öksüz ve yetim yardımları kapsamındaki ödemelerde de artışa gidildiğini açıklamıştı.

Selçuk, bu desteklerle ilgili, “İlköğretim ile ortaöğretime devam eden 2,6 milyon kız ve erkek çocuklarımıza yaptığımız aylık Şartlı Eğitim Yardımlarını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında artırdık. İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimlerimize yaptığımız yardımlarımızı 100 liradan 150 liraya çıkardık.” bilgisini paylaşmıştı.