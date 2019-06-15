Satın alma planları

Haziran 16, 2019 0 Yorum 60 Okunma
Satın alma planları

Metalden gıdaya tüm kategorilerde maliyetlerin hızla yükseldiği bu dönemde satın alma birimlerinin önemi giderek artıyor.

Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin en güçlü satın alma yöneticisi araştırmasına göre, 2019’da satın alma yöneticileri maliyet düşürmeye odaklanacak

Her yıl yaptığımız “Türkiye’nin en güçlü 50 satın alma yöneticisi” listesini hazırlarken işte bu değişim sürecini de dikkat aldık. Rolü giderek daha kritik hale gelen sektörün önemli aktörlerine bu değişimi ve yeni dönem stratejilerini sorduk.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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