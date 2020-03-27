İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.

Soylu, “Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670.” açıklamasında bulundu.

Soylu, fiyat artışlarına ilişkin, “Bu konuda acımasızız, önümüzdeki bir kaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

Soylu, “Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.” diye konuştu.

Soylu, “Dün gece itibariyle Edirne Pazarkule’yi boşalttık. Mültecileri 9 vilayete götürdük, geri gönderme merkezlerimizde misafir edeceğiz. Dün gece sabaha kadar operasyon yaptık ve yaklaşık 5 bin 800 mülteciyi oradan boşalttık. Tedbiren yapmak zorundaydık, kimse kendini rahat hissetmesin bu bulaş riski geçtikten sonra kim Pazarkule’nin önüne gitmek istiyorsa ‘hayır’ demeyiz.” ifadesinde bulundu.

PİKNİK ALANLARI, ORMANLAR, SAHİL KENARLARI

Bakan Soylu’nun verdiği bilgiye göre bu geceden itibaren tüm Türkiye’de geçerli olmak üzere cumartesi-pazar piknik alanları, ormanlar, sahil kenarları yasaklanıyor.