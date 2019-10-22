Sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz
1 Mayıs-31 Temmuz’u kapsayan 2019 ikinci çeyrekte, Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda güçlü büyümemizi sürdürdük.
Konsolide gelirlerimizi yüzde 31 artışla 692 milyon TL’ye, altı aylık konsolide gelirlerimizi 1 milyar 340 milyon TL’ye çıkardık.
İkinci çeyrekte net kârımız yüzde 9 büyümeyle 30 milyon TL oldu. Yüzde 24 artışla 104 milyon TL FVAÖK, yüzde 15 FVAÖK marjı elde ettik.
Marka kimliğimizden aldığımız güç, müşteri odaklı faaliyetlerimiz ve yeni ürünlerimizle sürdürülebilir büyümeye odaklandık. Tüm operasyonlarımızda verimliliği ön plana alıyoruz. Ayrıca etkin tedarik, stok ve nakit akışı yönetimi ile doğru ürün, doğru fiyat, yüksek kalite ve müşteri odaklı stratejimizi birleştiriyoruz.
İkinci çeyrekte müşteri trafiğimizi ve işlem adedini artırdık. Bu olumlu performans, birebir aynı mağazalardaki büyümemizin ikinci çeyrekte yüzde 25, ilk altı ayda yüzde 20,8 olarak gerçekleşmesini sağladı.
5,5 milyonu son iki yılda aktif olmak üzere toplam 7,7 milyon müşteriye ulaştık. Her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanma geleneğimizi 2019’da da sürdüreceğiz
Cüneyt Yavuz/Mavi CEO’su
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