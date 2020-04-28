Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından “100 bin yeni sosyal konut” projesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum “100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinin kura çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiğini açıkladı.

Bugün Manisa Köprübaşı 75 konut (saat:10:00) Manisa Akhisar 125 konut (saat:11:00), Manisa Salihli 150 konut (saat:13:00) ve Denizli 118 konut(saat:15:00) projeleri için kura yapılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarına göre hak sahibi olup olmadıklarını merak ediyor.

TOKİ MANİSA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa kura sonuçları 2020 henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesinde isim listesi yayınlanacak.

TOKİ KÖPRÜBAŞI KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ SALİHLİ KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ DENİZLİ GÜNEY KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ kura çekilişi TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ PARA İADELERİ NASIL YAPILACAK?

Kuraya katılan vatandaşlar ev sahibi olamamaları durumunda başvuru bedellerini geri alıyor. İşte bu aşamada bankalarda oluşacak kalabalık nedeniyle kuralara ara verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşlar başvuru ücretlerini şubeye gitmeden bankamatiklerden geri alacak. Halkbank üzerinden başvuru yapanların ise hesaplarına EFT yapılacak. Vatandaşlar 2+1 daire için 500 lira, 3+1 daire için 1000 lira başvuru bedeli yatırmıştı.