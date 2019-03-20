Tomtom’a Çinli ilgisi
Beyoğlu’nun karakteristik mahallelerinden biri olan Tomtom Mahallesi son yıllarda ciddi bir değişim içinde. Krea Gayrimenkul tarafından yeniden şekillenen Tomtom, sanatın ve kültürün adresi haline gelmiş durumda.
Mahalledeki dönüşümün Tomtom Gardens, Tomtom Corners, Tomtom Kırmızı olmak üzere üç ayağı var. Tomtom Gardens’ın üçüncü fazının inşaatı sürüyor. Tomtom genelinde 150 konut dönüştürülürken bunların yarısı bitirilip satıldı.
Geri kalanı ise inşa halinde ve kasım ayında teslim edilecek. Projenin toplam yatırım bedeli 30 milyon dolar olurken, 50 milyon dolarlık ciro yaratılacak. Mahalledeki 17 bina dönüşüm sürecinde.
Çinliler’in Türkiye’deki gayrimenkul projeleriyle ilgilendiklerini belirten Krea Gayrimenkul Ortağı Zafer Ergüven, Çin’de bir acente ile anlaşma yaptıklarını, Tomtom Gardens’ın üçüncü fazını küçük ünitelere çevirip Çin’de pazarladıklarını söylüyor.
Ergüven, bu konuda şunları söylüyor: “Çinliler Türk pasaportu almak için alım yapıyorlar ve almaya da devam edecekler. Şimdi 1-1,5 milyon TL’lerden 1+1’ler satıyoruz.
Metrekaresi 15-25 bin TL’ler arasında değişiyor. Merkezde olmanın avantajıyla satışlar çok durgun değil.
Şu anda 30 ünite satışta” diyor. Zafer Ergüven, Galataport’un bu yıl faaliyete geçmesiyle birlikte bölgede hareketin artacağına dikkat çekiyor. Ergüven, bölgede kentsel dönüşüm yapmadıklarını, mahalleli ile birlikte dönüştüklerini vurguluyor.
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