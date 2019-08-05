Turizmde ikinci çeyrek daha iyi geçti
Türkiye bu yılın ikinci çeyreğinde turizmden 8 milyar dolara yakın gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemindeki turizm geliri 7 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre ikinci çeyrekte turizm gelirinde yıllık bazda yüzde 13,2’lik artış yaşandı. 2016 yılında dibe vuran turizmde son iki yılda önemli bir toparlanma yaşanmıştı.
Bundan cesaret alan turizmciler de 2019’a rekor yılı olan 2014’teki 34,3 milyar dolarlık turizm geliri seviyesini tekrar yakalamak umuduyla başlamıştı.
Ancak ilk çeyrekte turizm gelirlerindeki artışın yüzde 4,6’da kalması biraz umut kırıcı olmuştu. İkinci çeyrekte ise turizmde işlerin daha iyi gittiği görülüyor. Ancak yine de 2014 yılındaki seviyenin bu yıl tekrar yakalanması zor gibi.
Bunun için ikinci yarıyılda performansın iyice yükselmesi, ilk yarı-
yılda yüzde 9,9 olan turizm gelirlerindeki artışın bu dönemde yüzde 20’yi aşması gerekiyor.
Yılın ilk yarısında turizm geliri yüzde 9,9 artarken ziyaretçi sayısındaki artış ise yüzde 12,9 oldu. Bu nedenle turist başına harcamadaki düşüş devam edip 680 dolardan 660 dolara indi.
Turizmde ucuz ülke imajımız var ve bundan rahatsız olan turizmciler bu yıl durumu tersine çevirmeyi umuyordu. Fakat ilk yarıyılda bunu başaramamış görünüyorlar.
Öte yandan ikinci çeyrekte turizm giderlerinde ilginç bir gelişme gözleniyor. Bu dönemde yurtdışına giden vatandaş sayısı yüzde 11,4 artarken turizm giderlerinde yüzde 34,4 düşüş var.
Bu gelişme iki hafta önce Ekonomist’te de yer alan yerli turistlerin ucuz yurtdışı turlara yöneldiği yönündeki haberleri doğruluyor.
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