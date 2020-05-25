Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye menşeli taze meyve ürünlerinin Uzak Doğu’ya ihracatının başlatılabilmesi için 2003 yılında Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yaş Meyve ve Sebze İhracatçı Birlikleri ve üniversitelere bağlı araştırma enstitüleri temsilcilerinden oluşan “Uzak Doğu’ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi”nin kurulduğunu vurguladı.

Pekcan, komitenin bugüne kadarki çalışmaları neticesinde, 2011’de Japonya’ya greyfurt, 2014’te limon, 2015’te Çin’e kiraz, 2018’de Seyşeller Cumhuriyeti’ne turunçgil, üzüm, erik, nar, domates, hıyar, biber, patlıcan ve marul ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını aktararak, geçen yıl Güney Kore’ye kiraz ihracatının yapılabilmesi için izin çıktığını dile getirdi.

Gerek tarım ürünleri ihracatında alıcı ülke kriterlerinin geçerli olması, gerekse zirai karantina ve gıda güvenliğine ilişkin tedbirler sebebiyle bazı ülkelerin taze meyvelerin ithalat yasağını kaldırması sürecinin uzun zaman alabildiğini ifade eden Pekcan, “Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına rağmen alınan tedbirler eşliğinde ihracatta pazar çeşitlendirmesi çalışmalarına hız verdik. Bu kapsamda özellikle Uzak Doğu ülkelerine yönelik yürüttüğümüz tarım ürünleri ihracatının önündeki engelleri bir bir kaldırıyoruz.” diye konuştu.

“Satın almak için uzak değilse, satmak için de uzak değil”

Son dönemde yaptıkları yoğun çalışmalar neticesinde Tayland’a taze elma ihracatının önünün açıldığını anlatan Pekcan, “Satın almak için uzak değilse, satmak için de uzak değildir dediğimiz Çin pazarı da kapılarını süt ve süt ürünlerimiz için açtı.” ifadesini kullandı.

Pekcan, Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatı için başlatılan çalışmaları 2015 sonrasında, özellikle de geçtiğimiz yıldan bu yana hızlandırdıklarını, bu çalışmaların meyvelerini de geçtiğimiz günlerde aldıklarını söyledi.

Çin tarafının söz konusu ürün ithalatı için Türk süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen 54 firmasına farklı ürün gamlarında yetki verdiğini bildiren Pekcan, şöyle devam etti:

“Çin, geçtiğimiz yıl dünyadaki tedarikçi ülkelerden 6 milyar dolar değerinde süt ve süt ürünü ithalatı gerçekleştirdi. Bu dönemde yaklaşık 364 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz için önemli ve büyük bir pazar olan Çin’e yönelik yürüttüğümüz çalışmaların sonuç vermesi bizi son derece memnun etti. Dünyadaki en üst standartlarda üretim yapan firmalarımızın da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine eminim. Ticaret Bakanlığı olarak dünya geneline yayılan ticaret müşavirliklerimizle firmalarımızın hem dünya pazarlarında yer bulmaları hem de pazar paylarını artırmaları için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

Bakan Pekcan, Çin’e süt ve süt ürünleri ihracat izninin alınmasının yanı sıra turunçgiller, nar, incir, elma ve üzüm ürünleri için de başvurularda bulunulduğunu, Çin makamlarınca incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Taylandlılar Türk elmasının tadına bakacak

Bakan Pekcan, Türkiye’den Tayland’a taze elma ihraç edilebilmesine ilişkin yürütülen çalışmaların da başarıyla sonuçlandığını belirterek, 22 Nisan itibarıyla gerekli prosedürler tamamlanıp Türkiye’den Tayland’a taze elma ihracatının önündeki engellerin tamamen kaldırıldığını söyledi.

Bunun yanı sıra söz konusu ülkeye patates, kiraz, üzüm, armut, çilek ve mandarin ürünleri ihracatı için de başvuruda bulunduklarını anlatan Pekcan, bu ürünlere ilişkin olarak Tayland makamlarının incelemelerinin devam ettiğini, ürünlerin bu pazarda yer bulabilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Japonya’ya kiraz ihracatında sona gelindi

Bakan Pekcan, ”Japonya, ABD, Filipinler, Vietnam ve Avustralya gibi ülkelere yönelik yaş meyve ürünleri ihracatının başlatılmasına ilişkin yapılan başvurular kapsamındaki çalışmalara da Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili ülkelerdeki ticaret müşavirlikleriyle ile koordineli olarak devam ediyoruz.” dedi.

Bu çerçevede, Japonya’ya greyfurt ve limon ihracatı izninin alınmasının yanı sıra kiraz ihracatında da son aşamaya gelindiğini dile getiren Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak Japon bitki karantina uzmanlarınca 31 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ülkemize yapılması planlanan teknik ziyaret, Kovid-19 salgınından ötürü ertelendi. Süreci yakından takip ediyoruz. Ayrıca kiraz haricinde Japonya’ya portakal ve mandarin ürünleri ihracatının başlatılmasına yönelik çalışmalarımız da var. Yakın zamanda bu girişimlerimizin de olumlu neticelenmesini bekliyoruz. Aynı şekilde başvurularını daha evvel yaptığımız Japonya’ya nar ve Bursa siyah inciri ihracatı için süreci de yakından takip ediyoruz.”

Filipinler, ABD, Vietnam ve Avustralya’ya başvurular

Bakan Pekcan, Güney Kore’ye de kiraz haricinde nar ve turunçgil ürünlerinde başvuruların yapıldığına işaret ederek, kiraz için alınan izin kapsamında ihracat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, greyfurt ve limona ilişkin ihracat izinlerinin de önümüzdeki dönemde alınmasının beklendiğini bildirdi.

Tüm bu girişimlerin yanı sıra, Filipinler’e elma, turunçgil, domates, hıyar, kiraz, şeftali, armut, üzüm, nar, Trabzon hurması, kayısı ve yeşil biber için başvurularda bulunulduğunu belirten Pekcan, şunları kaydetti:

“Elmada son aşamaya geldik, eylülde Filipinli bitki karantina uzmanlarınca ülkemize yapılması planlanan teknik ziyaret sonrasında olumlu neticeler almayı bekliyoruz. Vietnam’a elma, kayısı, taze incir, turunçgil, Avustralya’ya turunçgil, üzüm, kiraz, nar, ABD’ye incir, nar, kiraz, şeftali, biber, domates ve kavun ihracatı için başvuruda bulunuldu. Tüm bu ürünlere ilişkin incelemeler ve çalışmalar devam ediyor.”

Kanatlı eti ve yumurta ihracatı çalışmaları hız kazandı

Hayvansal ürün ihracatına da değinen Pekcan, Çin’e kanatlı eti ihracatı gerçekleştirilebilmesine yönelik sürecin de son aşamaya geldiğini bildirerek, kanatlı sektörünün Güney Kore ve Singapur’a, yumurta sektörünün de Hong Kong pazarına açılım sağlayabilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Pekcan, “Ayrıca, geçtiğimiz nisan ayı içerisinde, Singapur Gıda İdaresi tarafından ticaret müşavirliğimize ülkemizde konserve edilmiş/ısıl işlem ile paketlenmiş et ile yumurta ürünleri üreten işletmelerinin akreditasyonlarının aranan koşullara uymaları halinde kabul edileceği bildirildi. Söz konusu uygulama sayesinde, Singapur’a bu ürünlerde ihracatımızın kolaylaşacağı ve akreditasyon süreçlerinin kısalacağını değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, tarım ürünlerinin ihracatında pazar çeşitliliğinin sağlanması ve uzak coğrafyalardaki pazar payının artırılması noktasında yeni pazar açılımı çalışmalarına önümüzdeki dönemde de ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.a