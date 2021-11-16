Ekonomist Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın sunumuyla online gerçekleşen tören, Alternatif Bank co-sponsorluğunda, CPP Group Turkey, Gelecek Varlık, Gilead, Little Caesars, Marsh, Sportive, Sodexo ve Türk Tuborg AŞ destek sponsorluğunda yapıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, gelecek yıl bu programı tek günlük kapsamlı bir zirveye dönüştürmek istediklerini ifade etti.

Üç yıldır zirvenin destekçisi olan Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek ise açılış konuşmasında zirveye verdikleri destekten çok mutlu olduklarını söyledi. Şimşek, “Bu desteği geleceği şekillendirmeye de bir katkı olarak düşünebiliriz. Banka olarak kadın çalışan oranımız sektöre göre yüksek olması da, bankamızın bu konuya yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

LİDERLİĞE GİDEN YOL

Açılış konuşmalarının ardından ‘50 Güçlü Kadın CEO’ araştırmasını hazırlayan Ekonomist Dergisi Editörü Özlem Bay’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Özgün Liderlik Yaklaşımları’ konulu panel gerçekleşti. Panelde konuşmacı olan İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek, Sodexo CEO’su Eda Uluca Özcan, Philip Morris Sabancı CEO’su Filiz Yavuz Diren ve Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng liderlik yaklaşımlarını ve tavsiyelerini paylaştılar.

“KADINLAR DOKUNDUKLARI YERİ İYİLEŞTİRİYOR”

Philip Morris Sabancı CEO’su Filiz Yavuz Diren, herkesin kendi öğrendikleriyle yönetim tarzını oluşturduğunu söyledi. Kendisinin yönetim tarzını oluşturan en önemli unsuru ise mutluluğu ön plana almak olarak tarif etti. Mutluluğun verimi artırdığını kaydeden Diren, “Kadınlara ilham vermek ve şirket dışındaki kadınlara da destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Kimden ilham alıyorsunuz derseniz idolleşmiş biri yok.

Cesaretle yazan bir gazeteciden de ilham alıyorum, çalıştığımız 100 bin bakkalın içindeki 20 bin kadından da ilham alıyorum. Ailemdeki kadınlardan ilham alıyorum. Kadın dokunduğu yeri iyileştirip, geliştiriyor. Bu bakış açısıyla ben her kadında liderlik görüyorum. Önümüzdeki dönemde umarım kadınlar çevresinde bu değişimi başlatarak gerek sosyal hayatta, gerekse ekonomik anlamda hak ettiği yeri alabilir” diye konuştu.