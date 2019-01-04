Bankacılar Zirvesi Açılış Konuşmaları
Türk iş dünyasına yön veren iş insanlarının buluşma noktası olan CEO Club çatısı altında düzenlenen “Bankacılar Zirvesi”, 2018 yılında da Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Accenture ve NGN’in co-sponsorluğunda düzenlendi. Türkiye finans sektörünün 2018 performansının ve 2019 hedeflerinin ele alındığı “CEO Club Bankacılar Zirvesi”, sektörün lider isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.
31 Ekim 2018 – Türk finans sektörünün liderlerini bir arayan getiren en önemli etkinlikler arasında yer alan CEO Club “Bankacılar Zirvesi”, 2018 yılında da Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, Accenture ve NGN’in co-sponsorluğunda gerçekleşti.
Türkiye bankacılık sektörünün 2018 performansının yanı sıra gelecek hedeflerin masaya yatırıldığı etkinlik, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve NGN İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Süer’in açılış konuşmalarıyla başladı. Zirvede ayrıca, Accenture Teknoloji Grubu Yönetici Ortağı Emre Hayretci ‘Bankacılık Teknolojisi Vizyonu’ başlığıyla, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ise “Bankacılık 2019” başlığıyla birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından düzenlenen ve moderatörlüğünü Alternatif Bank CEO’su Kaan Gür’ün yaptığı CEO Panel’e ise, Garanti Bankası Genel Müdürü A. Fuat Erbil, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu ve TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici katıldı.
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