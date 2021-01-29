Capital Dergisi tarafından, KoçSistem ana sponsorluğunda organize edilen Capital500 Zirvesi ve Ödül Töreni’nde, Capital500 Araştırması sonuçlarına göre dereceye giren şirketler ödüllerini aldı. Etkinlikte ayrıca iş liderlerine yeni döneme ilişkin vizyon ve perspektif sunan 4 farklı başlıkta paneller gerçekleştirildi.

Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın moderatörlüğünde gerçekleşen Lider Şirketlerin Gelecek Vizyonu panelinde Cola Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundular ve 4 sektörde pandemi sürecinde yaşananlar konuşuldu. 2021 senaryolarının da paylaşıldığı panelde şirketler, yeni yıla ilişkin hedeflerini aktardı.